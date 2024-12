Roma allo sbando, ecco come è parcheggiata l'auto dei vigili: il video lascia senza parole

15 dicembre 2024 a

Un'auto dei vigili parcheggiata contromano e in doppia fila blocca la viabilità a Roma, nel quartiere Monteverde, come si vede nel filmato pubblicato dalla pagina "Welcome to favelas" su Instagram. In molti, sotto al post, si sono chiesti se magari ci fosse una ragione valida dietro quel parcheggio selvaggio. In verità, però, in quel momento non sarebbero stati segnalati né incidenti né buche a cui fare da scudo. Tante invece le polemiche. “Ma adesso il famoso ‘Cerbero’ che ha inaugurato il sindaco Tiktoker non passa?”, si è chiesto qualcuno, facendo riferimento al sistema spara-multe operativo dal 19 novembre 2024, denominato appunto "il Cerbero", in grado di rilevare le violazioni in automatico. Violazioni tra cui proprio la sosta in doppia fila.

Qualcun altro, invece, ha ironizzato sul fatto che la violazione sia stata commessa dai vigili, i primi a dover rispettare le regole della strada. "'Chiamate subito i vigili', 'signore siete voi i vigili', 'Ah. Allora so già tutto'", ha scritto qualcuno sotto al video pubblicato da "Welcome to favelas" immaginando un dialogo a dir poco surreale. Un altro invece ha scritto: "Invece di fare il video poteva chiamare i vigili... Ah no". Infine, c'è chi si è rivolto direttamente a loro chiedendo: "Ve la rimuovete da soli? O tirate fuori la solita causa di servizio?".