Lega, Benvenuto e Maccanti: "Grazie Salvini, Torino-aeroporto-Ceres opera fondamentale"

"Grazie al ministro Salvini che ha partecipato stamattina all’inaugurazione della nuova ferrovia Torino-Aeroporto-Ceres. Un’opera fondamentale con un bacino di oltre 300mila utenti che collega le Valli di Lanzo e la Reggia di Venaria, che così saranno ancora più valorizzate, al capoluogo piemontese passando per l’aeroporto e la metropolitana. La Lega dimostra come sempre la sua grande attenzione e vicinanza al territorio”. Così i deputati torinesi della Lega Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti commentano l'importante passo in avanti fatto sul piano delle infrastrutture in Piemonte. Trentuno minuti da Torino al suo aeroporto. Quarantadue chilometri di binari, per 58 treni al giorno. Se ne parla da almeno un ventennio, da un decennio era attesa e ora e realta: da sabato 20 gennaio e attiva la nuova linea ferroviaria Torino-Ceres, che dal capoluogo piemontese porterà all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, fino alle Valli di Lanzo. Inaugurata oggi alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, la nuova linea permettera ai viaggiatori di raggiungere l’aeroporto di Torino e di proseguire fino a Cirie con collegamenti ogni mezz’ora.