Lions Lombardia, la serata per ricordare la nascita del fondatore Melvin Jones

Domenica 21 gennaio, a Parabiago (Mi) si sono riuniti in un clima di amicizia e condivisione i Soci di due dei distretti lombardi Lions ib1 e ib4 che comprendono il territorio di Milano, Como, Varese Sondrio e Monza; per consegnare in occasione della ricorrenza della nascita di Melvin Jones, padre fondatore dell'associazione Lions International, il riconoscimento di “Amico di Melvin Jones” ad alcuni Soci che si sono particolarmente distinti in attività di servizio alle loro comunità.

La circostanza è stata utile anche per comunicare, che quest’anno grazie alla Fondazione internazionale di Lions Clubs, è stato dato un aiuto per oltre 220 mila euro agli alluvionati dell’Emilia, sono stati raccolti e donati immediatamente anche fondi per la Toscana.

A livello internazionale la Fondazione ha destinato più di 652.500 USD ai Lions in Turchia per l’assistenza alle aree colpite dal terremoto. I fondi del contributo hanno consentito ai Lions di fornire soccorsi immediati, a breve e a lungo termine alle vittime di uno dei più grandi terremoti che hanno colpito la regione da più di 100 anni.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che il Benin e il Mali sono riusciti a eliminare il tracoma, un’infezione batterica dell’occhio che causa cecità, determinando un problema di salute pubblica. Questo traguardo fa seguito a molti anni di intenso lavoro svolto dalla Fondazione Lions nell’ambito del progetto SightFirst con il Carter Center a supporto dell’impegno dei governi nazionali di ciascun Paese.

A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina la Fondazione Lions ha contribuito con oltre 7 milioni di USD per l'acquisto e la distribuzione immediata di beni di prima necessità, come cibo, indumenti, prodotti per l'igiene, sacchi a pelo e farmaci.

Con più di cent'anni di vita ed un milione e quattrocentomila soci sparsi in 43 mila Club in oltre 205 nazioni, Lions Clubs International è stata riconosciuta come la miglior organizzazione non governativa al mondo.

La sua Lions Clubs International Foundation lo scorso anno ha promosso attività di servizio che hanno riguardato oltre cinquecento milioni di individui per un valore di oltre 100 milioni di $ nell’area di soccorsi alle popolazioni colpite da calamità naturali, di ricerca per l’oncologia pediatrica, di difesa e cura della vista, di lotta al diabete, alla fame, di protezione dell’ambiente.