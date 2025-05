Affari Tuoi, bufera su Stefano De Martino: "Prende in giro Elisabetta Canalis"

Oggi, sabato 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Subito a inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Vanessa, viene dal Sud dell'Isola e nella vita è una consulente immobiliare. La concorrente della serata, invece è Martina, in rappresentanza della Regione Liguria. Viene da Bordighera - in provincia di Imperia - e lavora da 14 anni nell'unico banco metalli della Liguria.

Proprio mentre Martina ha detto: "La mia Liguria", Stefano De Martino ha preso la parola per condividere un piccolo commento personale. "Quando hai detto 'la mia Liguria' ho pensato subito a Elisabetta Canalis. Salutiamo Elisabetta", ha detto alludendo a un noto spot dell'ex velina. Qualcuno sui social, però, ci ha visto un pizzico di malizia nelle parole del conduttore: "Stefano che percula la Canalis, iniziamo bene".

Oltre a questo è anche una mamma di una bimba di 4 anni: Camilla. La concorrente ha giocato insieme al marito Sergio. Quando lo ha visto, Martina ha pensato: "Questo è l'uomo della mia vita". Infatti, stanno insieme da 16 anni. La coppia ha pescato il pacco numero 14.