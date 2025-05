4 di sera, Procaccini spiana la sinistra: "Il fotomontaggio di Trump? Siete tristi!"

Nicola Procaccini , ospite di 4 di sera su Rete 4, ha messo in luce tutte le contraddizioni della sinistra. La stessa sinistra che ha sempre osteggiato la Chiesa. E che ora grida allo scandalo per un fotomontaggio scherzoso. Come avrebbe detto il Cavaliere: " I soliti comunisti ".

Berlusconi lo ha sempre detto. E, dopo anni, la musica non è cambiata. La sinistra è rimasta la stessa forza politica di un tempo, che pur di attaccare un avversario non riesce nemmeno a sorridere di fronte a un fotomontaggio scherzoso. È vero, il protagonista di questa vicenda è Donald Trump . Forse il nemico vivente più odiato di sempre. E dall'altra parte c'è il simulacro di Papa Francesco . Forse il Pontefice più caro ai compagni. Insomma: era tutto ampiamente prevedibile.

"Come al solito un certo pregiudizio nei confronti del personaggio... io non avrei mai fatto un fotomontaggio del genere, immagino che Giorgia Meloni decisamente non lo avrebbe mai fatto - ha detto procaccini -. Dopo di che parliamo di un'immagine scherzosa evidentemente che può far ridere o meno, ma non mi sembra che sia uno scandalo. Poi detto da chi non crede nella religione e anzi combatte la spiritualità... mi ricorda l'immagine di Berlusconi quando dice ai comunisti: 'siete tristi'. Dover con questa faccia contrita... e su dai, è un'immagine scherzosa".