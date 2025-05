Pd, questa foto diventa un caso: "Come Stalin"

Prima mettono in croce l'intelligenza artificiale e i suoi promotori, poi la sfruttano per fare la loro propaganda politica. La sezione March del Pd l'ha combinata grossa. Per attaccare l'amministrazione di centrodestra - e la sanità -, ha pubblicato una foto sui suoi profili social dove viene mostrata quella che all'apparenza può sembrare una sala fatiscente dell'ospedale Salesi. Si vedono le crepe sui muri, i bambini nei lettini e i giocattoli sparsi per terra. Ma si tratta di un inganno vero e proprio. L'immagine è stata infatti generata con intelligenza artificiale, come si legge - molto in piccolo e molto in basso - sopra la stesso foto.

"La sanità pubblica è un diritto costituzionale, non una voce di bilancio da tagliare - ha scritto l'account social del Pd Marche -. Mentre la destra si concentra su nomine, spot e inaugurazioni vuote, i cittadini marchigiani fanno i conti con disservizi quotidiani e reparti fatiscenti, nonostante l'impegno degli operatori che vi lavorano. Il Partito Democratico continuerà a denunciare con forza ogni responsabilità e a difendere la sanità pubblica, accessibile, sicura e di qualità. La salute dei marchigiani non può più aspettare".

Non si è fatta attendere la risposta dell'amministrazione di centrodestra. "Era dai tempi di Stalin che non si vedevano foto fasulle e ritoccate su un organo ufficiale di partito - ha commentato su Instagram l'assessore regionale Francesco Baldelli -. Eppure il Pd Marche c'è riuscito, dimostrando di restare prigioniero di un passato che non passa e affidandosi all'Indecenza Artificiale per denigrare una delle eccellenze più riconosciute a livello nazionale come il Salesi".