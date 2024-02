Olidata sponsor di Yamaha Motoxracing in Superbike

01 febbraio 2024 a

Olidata, società operante nel settore ICT, e lo Yamaha Motoxracing WorldSBK Team hanno annunciato la nuova partnership cone ambizione e tenacia come motore trainante.

Per Olidata e lo Yamaha Motoxracing WorldSBK Team è una nuova partenza, dove la passione per la velocità e per le grandi competizioni sarà protagonista nelle piste di tutto il mondo durante la prestigiosa stagione 2024 della FIM Superbike World Championship.

Il pilota designato per questa avventura è Bradley Ray, classe 1997, nato ad Ashford, nel Kent, in Inghilterra. Dopo aver vinto il campionato BSB 2022, Ray è stato scelto per correre nei round del FIM Superbike World Championship. Un talento di comprovata esperienza e abilità, pronto a portare in pista il nome di Olidata e Motoxracing. Il debutto ufficiale avverrà durante la prima tappa del FIM Superbike World Championship, che avrà luogo il weekend 23-25 febbraio a Phillip Island, in Australia, per proseguire fino a ottobre 2024, nell’ultima tappa a Jerez, in Spagna.

Il logo distintivo di Olidata sarà orgogliosamente in mostra sulla moto da gara del pilota e nel box dello Yamaha Motoxracing WorldSBK Team, al fine di creare una presenza forte e incisiva.