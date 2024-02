Okapi, la startup green tech che ha lanciato il brand R5 LIving per la detergenza sostenibile della casa e della persona, annuncia un aumento di capitale da 1 milione di euro

A meno di 12 mesi dal Programma di accelerazione dedicato alla sostenibilità “Magic Youman”; nato da un'iniziativa di Digital Magics e Lazio Innova

The Okapi® Network Società Benefit (“Okapi”), la startup green tech con sede a Bergamo e a Roma , che opera con il brand R5 Living, ideata e fondata da Cristina Mollis, annuncia con grande soddisfazione la realizzazione di un aumento di capitale pari a 1 milione di euro. Lead investor è stato Innova Venture, il fondo della Regione Lazio per il venture capital gestito da Lazio Innova, insieme a Digital Magics, all’interno del programma di accelerazione Magic YouMan.

Il programma, lanciato nel Lazio e dedicato alla sostenibilità in tutte le sue forme - sociale, ambientale ed economica - è stato guidato dalla program director e attuale portfolio manager della startup che ha seguito l’operazione, Angela Agorini che entrerà nel board della Società. Digital Magics è il business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Lazio Innova è la società in house controllata dalla Regione Lazio e partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma, che gestisce finanziamenti e programmi regionali a supporto delle startup e PMI innovative del territorio, e che da oltre due decadi ha consolidato una esperienza nei fondi di capitale di rischio finanziati attraverso risorse regionali, nazionali ed europee. Questo importante traguardo arriva a meno di un anno dal termine del programma di accelerazione Magic YouMan, ambito nel quale Okapi è stata selezionata e protagonista. Nel primo round sono stati fondamentali per aver creduto e investito in questa start up gli Angel Investors: Gabriele Sclopis, investitore in PMI innovative (Satispay, Treedom, Roboze); Pablo Martin Gomez, fino a poco fa a capo di Fashion Beauty Holding, specializzata nella crescita delle start up del settore cosmetico; Fabio d'Angelantonio, ex AD di Loro Piana ed ex presidente di SunGlass Hut (Luxottica); Cristiano Sgarbossa, imprenditore e investitore in aziende innovative; Marco Savini, Responsabile Business Development di una multinazionale del packaging; Stefano Burlando, Business Development Manager G.D.O.; Micael Israelachvili, con un’esperienza trentennale in ambito imprenditoriale. La startup è diventata nota per aver lanciato R5 Living, il brand eco-friendly nato dal desiderio di creare il futuro della detergenza per la casa e per la persona.

La promessa è quella di contribuire a un modello di consumo diverso, offrendo un’efficacia di pulizia pari o superiore a quella dei detergenti convenzionali, ma in formati senza plastica usa e getta, senza trasporto di acqua e con ingredienti sostenibili. L’industria dei detergenti utilizza miliardi di bottiglie di plastica monouso ogni anno, e viene riciclato solo il 15% di oltre 400 milioni di tonnellate di plastica prodotte. Inoltre, il 90% di un prodotto per la pulizia è costituito da acqua. L’acqua pesa molto – con conseguenze evidenti per il trasporto – e i flaconi una volta finiti vengono gettati via. Per fare fronte a questo problema, R5 Living ha ideato una linea di prodotti che consente di utilizzare prodotti in formati ecosostenibili, tra cui le ricariche per i prodotti detergenti della casa, il detersivo per il bucato in foglietti solubili, tutta la linea beauty in formati solidi e ricaricabili. Il concetto è semplice: i flaconi si comprano una volta sola, poi si ricaricano con un refill di detergente e l’acqua del rubinetto. 0% flaconi di plastica usa e getta, 0% trasporto inutile di acqua, 100% efficacia. «Siamo convinti che la lotta agli sprechi parta alla fonte. Il packaging è uno strumento fondamentale per conservare i prodotti, ma va usato dove serve ed eliminato laddove se ne può fare a meno», dichiara la founder di Okapi Cristina Mollis. «R5 Living nasce dall’idea che si debba e si possa lavorare su prodotti che non richiedono la plastica monouso e che permettano un effettivo risparmio di energia utilizzata e di materiale che poi rimane nell’ambiente. Restando fermamente convinti che la plastica non sia il problema, ma lo sia il suo utilizzo». Il logo stesso di R5 Living chiarisce la filosofia e l’impegno del brand, a partire dall’idea che le cose importanti si contano sulle dita di una mano, proprio come le 5R che sostengono il progetto:

- Rethink: Riflettere sul modo in cui consumiamo le risorse a nostra disposizione.

- Refill: Riempire il flacone dal rubinetto di casa per eliminare il trasporto dell’acqua.

- Reuse: Riutilizzare i contenitori per evitare lo spreco di plastica.

- Recycle: Riciclare quello che scartiamo per ridurre l’impatto ambientale.

- Relax: Rilassarsi sapendo che abbiamo fatto la cosa giusta.



Tutti i prodotti, che si possono acquistare su un e-commerce dedicato R5living.com, sono frutto di uno studio accurato da parte degli ideatori. Sono ispirati alla tradizione del design italiano, per trasmettere l’idea che i prodotti ecologici debbano essere invitanti e belli, ma anche per mostrare con orgoglio le proprie scelte. Linee semplici e pulite, come il colore del cielo e del mare, per infrangere le regole e smuovere il mercato. R5 Living è stato il primo brand italiano ad ottenere la certificazione Plastic Negative con Repurpose Global. A partire dal 2024, Okapi espanderà il proprio mercato anche in Francia e in Germania. Questa operazione si colloca in un momento importante di crescita della start up, che ha visto raddoppiare il volume di affari e incrementare i canali di vendita nell’ultimo anno. Anno in cui ha ottenuto anche la certificazione B™ Corp, riconoscimento per le aziende che soddisfano i più alti standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. «Siamo orgogliosi di aver concluso questo primo importante round di investimento per noi, non solo perché ci permette di accelerare e mettere a terra una serie di sviluppi importanti, ma anche per aver accolto nel capitale investitori che si stanno dimostrando veri e propri compagni di viaggio, che credono nel nostro modello, e ancora di più nel voler investire in un futuro diverso», dichiara la founder. «L’investimento in Okapi, una realtà che intende svilupparsi nel Lazio e opera in un settore importante come quello della sostenibilità ambientale, sintetizza al meglio la strategia che la Regione Lazio ha intrapreso e che intende ulteriormente rafforzare con i nuovi strumenti di capitale di rischio che nei prossimi mesi saranno resi operativi attraverso Lazio Innova», dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio.

«Per garantire che le prossime generazioni possano avere un futuro è necessario che tutta la società si impegni a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Le nostre abitudini e i nostri modelli produttivi, a partire dal controllo delle filiere, devono perseguire la strada della sostenibilità perseguendo i criteri ESG”, commenta Gabriele Ronchini, CEO di Digital Magics. «Siamo orgogliosi di supportare Okapi nella sua crescita e siamo certi che R5 potrà contribuire al cambiamento degli stili di vita».