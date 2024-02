Sopra Steria premiata come leader ESG nel settore bancario dalla società di analisi globale NelsonHall

15 febbraio 2024 a

Lo strumento Vendor Evaluation & Assessment di NelsonHall (NEAT), analizzando le prestazioni di dieci fornitori che offrono servizi ESG nel settore bancario, consente ai responsabili del sourcing strategico di valutare la capacità dei fornitori in base a una serie di criteri e situazioni aziendali, identificando poi le prestazioni migliori nel complesso e in relazione agli specifici servizi professionali, dai servizi sociali, ai servizi di governance e dei servizi bancari.

I servizi ESG di Sopra Steria nel settore bancario si avvalgono di capacità di trasformazione end-to-end, di asset diversificati e di una comprovata esperienza. Il riconoscimento di Sopra Steria da parte di NelsonHall si basa sui seguenti punti di forza:

• Forte esperienza e abilità nella gestione dei dati, unita a servizi di consulenza, implementazione e formazione per i clienti dell'Europa centrale.

• Base clienti dell'Europa continentale composta da grandi banche con presenza in loco, unita ad una forte capacità di personalizzare l'offerta per ogni mercato in cui gli stessi operano.

• Elevato numero di incarichi in molti settori del mercato europeo, tra cui banche, assicurazioni, vendita al dettaglio e trasporti. Tra questi impegni c'è la volontà di costruire un nuovo modello di credito più sostenibile, di migliorare il footprint dei metodi di pagamento o di utilizzare l'intelligenza artificiale per costruire un inclusivo sistema di accesso al credito.

“Questo riconoscimento da parte del mercato dimostra l'impegno di Sopra Steria nei confronti dei propri clienti che affrontano questioni sociali e ambientali, nonché un impegno interno su questi temi. Il riconoscimento, inoltre, testimonia i risultati di diversi anni di ascolto delle preoccupazioni dei clienti, di lavoro e di investimento al loro fianco per fornire servizi e soluzioni sostenibili e socialmente orientate, all'avanguardia a livello mondiale." ha affermato Eric Bierry, CEO di Sopra Steria Group Financial Services Industry.

“La presenza di Sopra Steria in tutti i Paesi europei le consente di rispondere ai requisiti normativi ESG locali, assicurando un'efficace risposta delle imprese a tali requisiti multimercato. Si può, infatti, affermare che questo ha contribuito in modo determinante all'identificazione di Sopra Steria come Leader.” ha dichiarato Andy Efstathiou, Program Director for Banking presso NelsonHall.