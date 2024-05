Young Platform, dichiarazione fiscale crypto più semplice con commercialisti on demand e report fiscale integrato

15 maggio 2024 a

Con il rapido sviluppo del settore delle criptovalute e le crescenti complessità normative, Young Platform, l'exchange italiano community leader sul mercato, in collaborazione con Okipo, scale-up di Milano, annuncia l'evoluzione del servizio di Report Fiscale. La funzionalità introdotta un anno fa si arricchisce significativamente per il 2024, rispecchiando le nuove normative e rispondendo all'esigenza di una gestione fiscale semplificata e trasparente delle cripto-attività.

L'inizio del 2023 ha portato una revisione normativa sotto l'egida del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), che ha gettato le basi per un approccio più strutturato alla fiscalità delle criptovalute in Europa. Tuttavia, molti utenti trovano ancora arduo navigare tra le maglie delle nuove leggi. Rispondendo a questa necessità, ora Young Platform amplia e arricchisce il servizio Report Fiscale lanciato nel 2023, offrendo le nuove funzionalità di Consulenza fiscale e Report fiscale Integrato.

Il Report Fiscale già rappresenta uno strumento essenziale per gli utenti che acquistano e vendono criptovalute tramite le piattaforme Young Platform (Base e Pro) a partire dal 2019. il documento che viene elaborato dalla piattaforma fornisce un'analisi cronologica degli asset, semplificando la stima delle tasse e integrando i profitti derivanti da staking e dal token YNG. Il report è progettato per essere intuitivo e di supporto ai fini della dichiarazione dei redditi e del ravvedimento operoso. La funzionalità offerta include esempi pratici, modelli dei Quadri RW e RT, e indicazioni specifiche per l'applicazione delle normative fiscali.

Una novità rilevante è l'introduzione del servizio di consulenza fiscale attraverso commercialisti esperti nel campo delle criptovalute. Gli utenti hanno la possibilità di prenotare un appuntamento direttamente tramite la piattaforma di Young Platform, assicurandosi così assistenza qualificata nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi. I professionisti offriranno gli orientamenti strategici necessari per una dichiarazione ottimale e una preparazione mirata in modo da farsi trovare pronti in caso di eventuali controlli fiscali.

Inoltre, grazie alla partnership con Okipo, gli utenti di Young Platform avranno l'opportunità di acquistare il Report Fiscale Integrato. Il servizio è particolarmente vantaggioso per coloro che necessitano di aggregare ed esportare le transazioni da diverse piattaforme, wallet, dichiarare i propri NFT od operano con protocolli DeFi. Analogamente al Report Fiscale di Young Platform, in questo caso viene fornito un documento unificato che copre tutte le transazioni effettuate negli anni fiscali dal 2016 al 2023. A differenza di altri servizi analoghi, i report di Young Platform offrono il vantaggio di eliminare la necessità di effettuare più pagamenti per i report annuali distinti, consentendo così una gestione più efficace e conforme delle dichiarazioni fiscali per l'anno in corso e per quelli passati.

La collaborazione tra Young Platform e Okipo nasce dalla visione comune di rendere la gestione fiscale delle criptovalute accessibile, trasparente e priva di stress. "La Dichiarazione delle criptovalute semplificata", così Okipo codifica l'impegno a rendere la dichiarazione fiscale un processo meno oneroso e più intuitivo. "La recente evoluzione normativa rappresenta un significativo riconoscimento del settore delle criptovalute da parte della pubblica amministrazione – osserva Andrea Ferrero, CEO di Young Platform - Questo dimostra quanto profondamente le criptovalute si stiano integrando nella nostra vita quotidiana e quanto sia importante essere proattivi nel guidare l'evoluzione del nostro settore." Aggiunge Simone Notaristefano, Founder e CEO di Okipo: “La partnership strategica tra Young Platform e Okipo segna un importante passo avanti nella semplificazione della rendicontazione fiscale delle criptovalute per gli utenti in Italia. L’intento comune è avvicinare gli utenti crypto al mondo della regolamentazione fiscale relativa alle crypto-attività, incentivando la regolarizzazione della propria posizione fiscale.”

Il Report Fiscale potrà quindi essere un servizio adatto non solo agli utenti di Young Platform, ma anche a qualsiasi tipo di investitore in criptovalute che abbia bisogno di dichiarare i propri asset per essere in regola con il fisco e non incorrere in sanzioni.

L'interesse per le criptovalute in Italia continua a crescere, con i possessori di crypto che hanno raggiunto i 1,5 milioni, equivalente al 2,5% dell'intera popolazione nazionale. Questo notevole incremento è sostenuto principalmente dai Millennials, che rappresentano il 44,5% di questi investitori. I dati recenti rivelano che le criptovalute preferite dai Millennials italiani includono Bitcoin (37%), Ethereum (16%) e Solana (8%), con un notevole interesse anche per Ripple e Sui, ognuna al 5%.

La Gen Z, pur essendo meno numerosa, mostra preferenze distinte, optando maggiormente per Bitcoin e esplorando altre opzioni come Litecoin e Sui. La Generazione X, sebbene focalizzata sulla diversificazione, predilige anch'essa Bitcoin, seguito da Ethereum e Solana, mostrando un'apertura verso criptovalute come Cardano e Avalanche.

Il sentimento generale nel Paese è fortemente positivo, con il 72% degli utenti che si dichiara ottimista riguardo al futuro delle criptovalute, sottolineando come fattori di crescita l'alto rendimento potenziale, l'attrattiva della decentralizzazione e l'innovazione tecnologica portata dalla blockchain. Significativamente, l'84% degli utenti si identifica come "cripto-nativo", con una vasta maggioranza che è attiva nel settore da uno a cinque anni, consolidando ulteriormente la posizione delle criptovalute come componente integrante del panorama finanziario e tecnologico italiano.

A livello globale, il mercato crypto ha superato nuovamente i duemila miliardi di dollari di capitalizzazione, da gennaio 2024 (dati Coinmarketcap). Nonostante i fattori sfavorevoli che hanno influito su un'ampia flessione del settore nel 2022, dopo i precedenti record del 2021, i detentori di criptovalute sono ugualmente aumentati del 46% nel corso del 2022, e del 34% nel 2023 salendo da 380 milioni a 580 milioni in totale (dati Crypto.com).