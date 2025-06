Elly Schlein, carezza all'Iran e sparate contro Meloni: "Chi sono i veri responsabili"

“Siamo estremamente preoccupati dalla situazione in Medio Oriente. Le ripercussioni possono essere a largo raggio, imprevedibili”, ha premesso Schlein, sottolineando i rischi di un’escalation incontrollata nel quadro geopolitico. Dunque le scontate critiche a Giorgia Meloni , bersaglio grosso e ossessione di tutti i leader dell'opposizione: “Lei è riuscita a fare la relazione senza nominare i responsabili, Donald Trump e Benjamin Netanyahu . Trump ha agito senza il consenso del Congresso. Non possiamo prevedere la reazione dell'Iran, anche della Russia e della Cina. Le ripercussioni possono essere imprevedibili. Per fortuna che Trump, il suo amico, promise di mettere fine ai conflitti in 48 ore”, afferma Schlein. Insomma, il Pd si schiera: sbagliato attaccare il regime iraniano e gli ayatollah che coltivano il sogno della bomba atomica.

Doveva impegnarsi, Elly Schlein , per superare Giuseppe Conte in aula alla Camera nel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, comunicazioni che arrivano nei giorni caldissimi dell'attacco degli Usa all'Iran e sostanzialmente in concomitanza alla risposta iraniana. Dopo la sceneggiata di Conte, ecco dunque la segretaria Pd: le spara grosse, ma le vette del grillino paiono inarrivabili.

In ogni caso, la leader dem ha poi ribadito la sua contrarietà e quella del partito ai regimi autoritari, compreso quello iraniano: “Abbiamo sempre contestato il regime liberticida di Teheran. Non abbiamo alcuna fascinazione per i regimi autoritari. Qui siamo tutti d'accordo che il regime teocratico e liberticida di Teheran non possa avere l'arma nucleare. Ma il modo per impedirlo non è bombardare, ma negoziare. La relazione Aiea non era un mandato in bianco a bombardare".

Una critica poi alle mosse degli Usa, soprattutto nel caso in cui l’obiettivo implicito fosse quello di destabilizzare il regime iraniano con la forza: “Se l'obiettivo era un cambio di regime la storia dovrebbe avere insegnato che il cambio di regime non si fa con le bombe”, afferma Schlein. Insomma: negoziare anche con l'ayatollah.

La segretaria Pd ha poi chiesto al governo italiano una presa di posizione esplicita su eventuali impegni bellici: “Noi pretendiamo una parola di chiarezza sul futuro che oggi ci ha negato: l'Italia non si farà trascinare nella guerra e non consentirà l'uso delle basi sul territorio nazionale. Apprezzo che abbia parlato di negoziati, ma allora non capisco perché non dite che Trump ha sbagliato”. E ancora: “Noi chiediamo che l'Italia sia all'altezza della sua storia, della sua vocazione e della geografia, il ruolo che le ha consegnato la sua geografia, specialmente in Medio Oriente”, ha concluso Schlein la sua intemerata.