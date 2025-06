Carlos Alcaraz, la strana frase su Jannik Sinner: "Non è per sempre"

Una rivalità storica, destinata a rimanere anche in futuro. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner fanno emozionare e si trovano viso a viso in una battaglia che vale più di un semplice trofeo. Intanto lo spagnolo si avvicina in classifica, dopo la vittoria al Queen’s e il k.o. di Halle per Jannik al secondo turno. In Inghilterra, Alcaraz ha mostrato la sua straordinaria padronanza sull’erba, centrando il titolo con una vittoria in finale su Jiri Lehecka. Questo successo ha permesso allo spagnolo di “rosicchiare” 450 punti a Sinner, portandosi a soli 1.130 lunghezze dal primo posto. È un segnale inequivocabile: Alcaraz non è più solo un inseguitore, ma un contendente concreto al trono di testa del tennis mondiale. Dall’altra parte, Sinner non ha brillato ad Halle. L’eliminazione contro Alexander Bublik nei quarti di finale, ha consolidato uno scenario in cui il numero uno resta al sicuro, almeno fino a Wimbledon, ma avverte il fiato dello spagnolo sul collo. Rimane però la tranquillità di Sinner: la sua posizione di testa di serie numero uno al Roland Garros, e ora a Wimbledon, è “blindata almeno fino al termine di Wimbledon”.

Alla vigilia del torneo più prestigioso sull’erba, Wimbledon, i numeri parlano chiaro: Sinner resta in testa con 10.430 punti, mentre Alcaraz insegue con 9.300. Ma attenzione: la dinamica della difesa punti è favorevole allo spagnolo nel lungo periodo. Dopo Wimbledon, Alcaraz difenderà appena 1.060 punti nella seconda parte della stagione, mentre per Sinner la posta in gioco è molto più alta, con oltre 6.400 punti in ballo tra US Open, Toronto, Cincinnati e Finals. Insomma, il match point decisivo per la leadership stagionale si giocherà a Wimbledon, ma la trama di questa rivalità si svilupperà molto oltre: è una corsa a punti, a strategie, a gestione mentale e fisica.

