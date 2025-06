Affari Tuoi, il dramma di Francesca: il suo compagno ama la birra, finisce malissimo

E poco dopo, clamoroso ma vero, ecco che chiama il 10 e afferma: "Per me un altro numero potentissimo" . Si tratta del pacco delle Marche, aperto da Francesca da Osimo , che conteneva i 50mila euro. Gli occhi della concorrente, a quel punto, si inumidiscono, quasi in lacrime per la tensione e per i tiri sbagliati.

E De Martino, però, non può fare altro che chiedere lumi: "Francesca, mi spieghi perché continui a chiamare i numeri potentissimi?". Non fa una grinza: in un gioco dove la fortuna è tutto, in linea di principio non si dovrebbero chiamare i numeri fortunati". Ma la risposta fornita della concorrente è ancora più incredibile: "Il perché? Devo ancora capire se il mio compagno vuole più bene a me o alla birra. E il 10 è il suo compleanno". La risposta arrivata a Francesca dalla sorte appare chiarissima: il suo compagno, che appare sullo sfondo in una foto piena di pinte, evidentemente preferisce la birra...