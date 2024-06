Flibco.com: l'avventura italiana del trasporto aeroportuale smart non si ferma

04 giugno 2024 a

a

a

Era il 2020 quando Flibco, azienda leader nel settore del trasporto aeroportuale, approdò in Italia, rivoluzionando il mercato dei trasporti grazie all’introduzione di un servizio di shuttle ecologico, conveniente e innovativo.

A qualche anno dal suo arrivo, questa realtà sta continuando ancora la sua espansione. Una dimostrazione della crescita dell'azienda? Un investimento di 6 milioni di euro tra il 2020 e il 2023 che ha permesso l'attivazione di numerose tratte per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e rispondere in toto alle domande di mobilità.

Flibco, per facilitare gli spostamenti in aeroporto

Sin dal suo esordio, la mission principale di flibco.com è stata quella di facilitare e rendere più fluidi gli spostamenti da/verso gli aeroporti, tramite accordi con partner locali e l’utilizzo dei Big Data. Ad oggi, le tratte principali di flibco.com in Italia sono sostanzialmente quattro, di cui tre le principali.

Torino – Aeroporto di Malpensa

Con tre fermate strategiche a Torino, questa tratta lanciata a marzo 2022 è sincronizzata con gli orari delle compagnie aeree. Il suo punto di forza è la flessibilità: dà infatti la possibilità di modificare o cancellare le prenotazioni fino a sei ore prima della partenza. La fermata principale a Torino è situata presso l’Autostazione Corso Vittorio Emanuele II, vicino a Porta Susa.

Torino – Aeroporto di Caselle

Questo servizio super rapido, attivo dal giugno 2023, dura solo 25 minuti e ha partenze ogni 30 minuti. La fermata è sempre presso l'Autostazione Corso Vittorio Emanuele II. Anche in questo caso, i biglietti flessibili permettono modifiche fino all'ultimo momento.

Milano – Aeroporto di Bergamo Orio al Serio

Con un tempo di percorrenza di 50 minuti, questo bus Milano - Orio al Serio garantisce puntualità e prezzi vantaggiosi. L’ultimo servizio arrivato in casa Flibco nell’agosto 2023 vede la sua fermata alla Stazione Centrale, nell’area bus fermate 1 - 4. Ovviamente Flibco copre anche la tratta opposta. C’è poi anche una quarta tratta che collega Firenze e l'aeroporto di Pisa, con fermate strategiche in via Guidoni 222 e Firenze Santa Maria Novella.

Questi servizi rappresentano tuttavia solo l'inizio della presenza di flibco.com nel nostro Paese. Il 2023 ha visto un fatturato di 5 milioni di euro, dimostrando l'accoglienza positiva da parte del mercato italiano.

Innovazione e sostenibilità al centro

Il successo di flibco.com è legato alla sua capacità di innovare. L'azienda spicca non a caso per l'uso avanzato dell'ICT e dell'analisi dei Big Data per digitalizzare i servizi e ottimizzare i canali di vendita. Questo approccio tecnologico non solo migliora la user experience, ma strizza l’occhio anche alla sostenibilità ambientale.

Gli autobus di flibco.com hanno poi tutte le carte in regola per assicurare un viaggio confortevole e piacevole per tutti:

- appartengono alla categoria Euro 6;

- sono dotati di Wi-Fi gratuito e prese USB;

- mettono a disposizione un ampio spazio per le gambe.

Un progetto in continua espansione

Attualmente, flibco.com impiega 32 persone in Italia, ma i suoi piani di espansione prevedono l'assunzione di nuovi dipendenti nel prossimo futuro.

Come se non bastasse, flibco.com continua a cercare partner già operanti in Italia per ampliare le tratte disponibili, così da offrire una rete di trasporto sempre più efficiente.

Le difficoltà burocratiche mettono talvolta un freno all’ideazione di nuovi servizi, ma flibco.com rimane determinata a superare queste sfide. L'obiettivo è infatti sempre quello di migliorare la mobilità, offrendo un'alternativa di trasporto che metta insieme comodità, convenienza e sostenibilità.

Insomma, viaggiare con flibco.com significa scegliere un servizio all'avanguardia che pone costantemente il passeggero al centro e optare per un servizio che è destinato a diventare un punto di riferimento imprescindibile nel trasporto aeroportuale.