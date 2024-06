A Sabaudia una tre giorni di sport, glamour e solidarietà

12 giugno 2024 a

Dal 14 al 16 giugno torna la seconda edizione dell’atteso torneo che vedrà coinvolti personaggi noti

della tv, attori, ex calciatori di serie A e armatori. Tra gli ospiti Massimo Boldi e Luca Ward,

madrina dell’evento la giornalista di Rds Chiara Icardi



Sarà la splendida cornice Sabaudia, città delle dune e del Parco Nazionale del Circeo, a ospitare la seconda edizione della Rizzardi Padel Cup, in programma dal 14 al 16 giugno 2024. Ideata dai fondatori della Kin Yachts, Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, sarà una tre giorni dedicata allo sport, alla mondanità e alla solidarietà, che vedrà sfidarsi in campo personaggi del mondo della tv, attori, sportivi e armatori del brand Rizzardi Yachts, storico marchio italiano sinonimo di eccellenza nella nautica a livello internazionale.



In un contesto esclusivo come l’Oasi di Kufra, la Rizzardi Padel Cup farà vivere emozioni uniche, sia dentro sia fuori dal campo di gioco, volte a celebrare lo sport e la passione per il mare in un’atmosfera di festa e puro divertimento. Non mancheranno di certo sfide all’ultimo respiro e competizioni sportive di alto livello, arricchite da eventi mondani e tanto glamour, che coinvolgeranno giocatori e pubblico sin dal primo istante. Immancabile, infine, la solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dell’associazione Fair Play School, impegnata nel tessuto sociale a supporto di bambini e ragazzi diversamente abili e nella promozione di un ambiente inclusivo e stimolante. Proprio come è la Rizzardi Padel Cup.



Tra gli ospiti di questa seconda edizione troveremo gli attori Massimo Boldi e Luca Ward e gli ex calciatori di serie A Quagliarella, Perotti e Pizzaro. Madrina dell’evento sarà invece la giornalista e voce di Rds Chiara Icardi, che parteciperà anche in veste di giocatrice. Ma la lista degli ospiti e dei giocatori vip è ancora lunga e verrà resa nota in occasione della presentazione ufficiale che si terrà venerdì 14 giugno alle ore 14.30 presso Oasi di Kufra – Lake (Strada Lungomare Pontino n. 8943, Sabaudia).



Sabaudia sarà la prima tappa delle tre previste: ad agosto, infatti, la Rizzardi Padel Cup approderà nella meravigliosa atmosfera di Porto Rotondo mentre a novembre sarà la volta degli Emirati Arabi. L’organizzazione ringrazia gli sponsor di questa seconda edizione: Rizzardi Yachts, RizEnergy, Oasi di Kufra, l’Auto, SicEurope, Testi Costruzioni, Marina di Loano, BCC Roma, Lotto, OpenOut, Wilson, Acquapazza, Bellavista, Benacquista Assicurazioni, Murphy&Nye, Matera Arredi, Eventverse e Flake, Mermazing, Sumomihi.