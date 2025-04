Repubblica di San Marino e Istituto Friedman: una sinergia al servizio della libertà

Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, ha accolto una delegazione dell’Istituto Milton Friedman, composta dal Direttore esecutivo Alessandro Bertoldi, dall’Advisor per Attività culturali Pierluigi Sabatini e dall’Advisor per le Relazioni internazionali Adriano Teresi. L’incontro, svoltosi in un’atmosfera cordiale e costruttiva presso la più antica Repubblica al mondo, ha rappresentato un momento significativo per rafforzare il dialogo tra due realtà accomunate da una visione valoriale e da un impegno per la promozione della libertà economica e individuale. Al centro della discussione, la prossima fondazione dell’Istituto a San Marino, un progetto ambizioso volto a consolidare i valori condivisi e a sviluppare iniziative culturali ed eventi internazionali di grande respiro.

Durante l’incontro, il Segretario Beccari e la delegazione dell’Istituto hanno parlato di come questo progetto non solo rafforzerebbe la presenza dell’Istituto nel contesto internazionale, ma permetterebbe anche di valorizzare il ruolo di San Marino come hub per il dibattito sulle politiche economiche e dare alla Repubblica un ulteriore network internazionale in suo supporto attraverso l’Istituto, presente ormai in 33 paesi. La Repubblica, con la sua stabilità politica e la sua vocazione internazionale, potrebbe diventare un punto di riferimento per iniziative culturali e accademiche volte a promuovere i principi del libero mercato, attirando studiosi, economisti e policymaker da tutto il mondo.

“La Repubblica di San Marino, fondata nel 301 d.C., vanta una storia millenaria caratterizzata da un forte spirito di indipendenza e da una governance che ha sempre privilegiato la libertà dei suoi cittadini. Questo piccolo Stato, incastonato tra Emilia-Romagna e Marche, è riuscito a preservare la propria sovranità e a costruire un modello di democrazia che si fonda sul rispetto dei diritti individuali e sulla limitazione dell’intervento statale nella vita dei cittadini. La tradizione liberale di San Marino si riflette nella sua costituzione, che garantisce la separazione dei poteri, e nella sua economia, storicamente orientata alla libertà di mercato e al commercio internazionale.” Ha detto Alessandro Bertoldi.

“Fin dal Medioevo, San Marino ha adottato politiche economiche che favorivano l’iniziativa privata e il libero scambio, sfruttando la propria posizione strategica per instaurare relazioni commerciali con le potenze vicine. La neutralità politica e la capacità di attrarre investitori stranieri hanno reso la Repubblica un esempio di stabilità e prosperità, nonostante le sue dimensioni ridotte. Ancora oggi, San Marino mantiene un’economia dinamica, con un settore bancario e finanziario competitivo e un regime fiscale favorevole, che incoraggia l’imprenditorialità e l’innovazione”, ha concluso Pierluigi Sabatini, incaricato peraltro di tenere costanti e vivi i Rapporti tra San Marino e l’Istituto internazionale con sede a Roma.

L’Istituto Milton Friedman, intitolato al celebre economista e Premio Nobel noto per le sue teorie sul libero mercato, si dedica alla promozione delle idee liberiste in Italia e nel mondo. Fondato con l’obiettivo di difendere la libertà economica e individuale, l’Istituto si ispira ai principi di Milton Friedman, che sosteneva la riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia, la deregolamentazione e la promozione della concorrenza come motori di crescita e innovazione.

Attraverso pubblicazioni, eventi e iniziative culturali, l’Istituto si impegna a diffondere una visione economica che privilegi l’iniziativa privata e il libero scambio, opponendosi a politiche stataliste e protezionistiche.

Un esempio concreto del lavoro dell’Istituto è il riconoscimento conferito nel 2024 al presidente argentino Javier Milei con il “Premio internazionale Milton Friedman 2024”. Questo premio ha celebrato le riforme liberiste di Milei, che hanno portato a una significativa riduzione dell’inflazione e a una ripresa economica in Argentina, dimostrando l’efficacia delle politiche di deregolamentazione e riduzione della spesa pubblica.

L’incontro tra San Marino e l’Istituto Milton Friedman non è casuale, ma nasce da un dialogo profondo e da una profonda condivisione di valori. Entrambe le realtà credono fermamente che la libertà economica sia la base per il progresso sociale e culturale. San Marino, con la sua tradizione di autonomia e apertura al commercio internazionale, rappresenta uno dei pochi esempi virtuosi per l’Istituto Friedman, che vede nel mercato libero e nella competizione i principali strumenti per generare ricchezza e innovazione.

L’Istituto Friedman, grazie alla sua rete internazionale e alla sua esperienza nell’organizzazione di conferenze e premi, potrebbe collaborare con San Marino per ospitare eventi di alto profilo. Queste iniziative non solo accrescerebbero la visibilità della Repubblica, ma rafforzerebbero anche il dialogo tra Stati, accademici e imprenditori su temi cruciali come la globalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità.

L’incontro tra il Segretario di Stato Luca Beccari e la delegazione dell’Istituto Milton Friedman segna l’inizio di una collaborazione promettente, radicata in una visione comune della libertà come motore di progresso. San Marino e l’Istituto Friedman hanno l’opportunità di costruire un’alleanza che non solo rafforzerà i loro rispettivi ruoli, ma contribuirà anche al dibattito globale sulle politiche economiche del futuro.