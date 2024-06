A Sant'Agnello la 172esima Riunione del Consiglio Direttivo del CIRM

28 giugno 2024 a

La sede di MSC Training Center ha ospitato la 172esima Riunione del Consiglio Direttivo del CIRM (Comitato Internazionale Radio Marittimo).

Il 25 giugno, il direttore del centro di formazione sito in Sant’Agnello, cap. Salvatore Cafiero, insieme a tutto il team dell’eccellenza di casa MSC, ha accolto i vertici del CIRM rappresentati, per l’occasione, in primis dal Segretario Generale Richard Doherty e dal Vicepresidente Claudio Aleandri.

“Luogo fantastico e incontro eccellente” è stato il commento di Doherty a conclusione del meeting che ha rappresentato una ulteriore occasione di incontro e confronto tra diverse sfere afferenti tutte al complesso ed esteso settore dei trasporti e della logistica marittima.

CIRM è un’associazione commerciale marittima internazionale senza scopo di lucro creata per promuovere la tecnologia di navigazione e comunicazione elettronica per la sicurezza della vita in mare.

In quanto tale, CIRM promuove le relazioni tra le organizzazioni interessate ai sistemi elettronici e alla tecnologia informatica e, in quanto organizzazione non governativa, ha lo status di osservatore presso l’Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite, a Londra. Le aziende del settore marittimo si uniscono a CIRM per acquisire una comprensione più approfondita delle aree specialistiche, contribuire a questioni normative e di conformità attraverso gruppi di lavoro e avere importanti opportunità di networking sia all’interno della comunità che a livello globale.