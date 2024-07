Strane Storie di Francesco Specchia in onda su Rai Radio 3: otto puntate, le biografie di grandi irregolari

02 luglio 2024 a

Da domenica 30 giugno alle 13.30 e ogni domenica, fino al 18 agosto, su Rai Radio 3 in onda un ciclo in otto puntate di Strane storie di Francesco Specchia, per ripercorrere le biografie di grandi irregolari che nelle arti, nella scienza o in letteratura hanno segnato i destini del mondo o del loro paese.

Da Eva Mameli Calvino, moglie di un grande scienziato, prima donna a laurearsi e una delle più grandi botaniche al mondo (lanciò i fiori di Sanremo, importò l’avocado, il kiwi e le palme), a Jim Thompson il portiere di notte che inventò il noir; dalla diva di Hollywood Hedy Lamarr, scappata dall’Austria nazista a Giancarlo Fusco, l’incantatore, chiamato il “Pasolini col mitra”. E ancora: Angela e Luciana Giussani, Lucio Fulci, Luciano Bianciardi e Alda Merini.

Specchia parla di personaggi liminali che hanno fatto la storia del Novecento: otto ritratti in chiaroscuro narrati in modo romanzesco, divertito e appassionato. Ai ritratti si alternano inserti musicali, interviste inedite, pezzi di radiogiornali d’epoca sfruttando anche il grande patrimonio delle Teche Rai. Il modello è quello degli Incontri di Indro Montanelli, di Mario Soldati e Abbott Joseph Liebling, scrittore e giornalista americano del New Yorker.