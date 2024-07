Jeta Xhaferaj, designer rivoluzionaria del mondo Denim

12 luglio 2024 a

Come tutti i grandi stilisti, la passione nasce in giovane età. Jeta è l’ennesima prova: designer di origini albanesi che già a 15 anni iniziò a muovere i primi passi nel mondo della moda e ha saputo trasformare il suo talento e la sua passione in business e insieme alla sorella crearono il brand RELIVE IT-RELOVE IT: Jeta è l’attuale direttore creativo e Albiona amministratore della società.

I capi creati manualmente da Jeta, grazie anche alle sue competenze tecniche, sono fatti artigianalmente con tessuti vintage o second-hand, e li recupera, ad esempio dal denim del brand Levi’s. Il marchio ad oggi è posizionato non solo sul mercato italiano, ma viene venduto anche all’estero.

Quando e come ha capito quale fosse la sua passione? Com’è nata e come l’ha coltivata?

“Avevo 15 anni quando ho deciso di diventare una stilista di moda, anche se avevo competenze in altri campi. Iniziò con un lungo viaggio verso Milano che mi ha aiutata a diventare così determinata a realizzare questo sogno. In giovane età, leggendo le riviste di moda, i miei stilisti preferiti erano Coco Chanel, Valentino Garavani e Gucci. Ma ora il mio brand preferito è il mio. Non so davvero come sarebbe il mio outfit senza i miei jeans!”.

Lei è molto giovane, a cosa e a dove punta?

“Ho molti obiettivi nella vita, ma per me lavorare è un piacere. Vedo il fashion design molto piacevole e mi piace svegliarmi ogni giorno e realizzare i jeans che ho sognato la notte scorsa. Per me il lavoro non passa mai di moda, non invecchia, non ti tradisce e non ti deluderà mai. Il lavoro è sempre bello. E lavorare con il denim è qualcosa che farei per tutta la vita".

Cosa direbbe ai giovani stilisti emergenti?

"Ai giovani dico di scegliere sempre ciò che rende felici. Personalmente il mio lavoro mi rende molto entusiasta. Quando mi sento sotto tono, mi rifugio al lavoro, osservo ciò che io e mia sorella abbiamo creato e mi rendo conto che non si può essere tristi quando ci si sente soddisfatti e quando si hanno grandi obiettivi".