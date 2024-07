RTL 102.5, Rita Ora e i Black Eyed Peas ospiti lunedì 15 luglio in radiovisione

12 luglio 2024 a

Imperdibile appuntamento su Rtl102.5. Lunedì 15 luglio 2024 due grandi artisti di fama mondiale saranno ospite in diretta in radiovisione: Rita Ora ed i Black Eyed Peas.

Rita Ora sarà ospite del programma W L’Italia dalle 12:00 alle 12:30. La cantante britannica presenterà in diretta in radiovisione il suo nuovo singolo “Ask & You Shall Receive”. I Black Eyed Peas saranno ospiti del programma The Flight dalle 15:00 alle 16:00. Il gruppo si esibirà in concerto il giorno successivo, martedì 16 luglio, a Fiera Milano Live a Rho (Milano), evento di cui RTL 102.5 è radio partner. Sarà possibile seguire le interviste in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play.