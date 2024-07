La nuova corsa di Olidata: Quadrino ad e Rufini presidente

31 luglio 2024 a

La scorsa settimana è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Olidata: alla guida arriva l’AD Claudia Quadrino (già AD Sferanet) e Presidente è stato designato Cristiano Rufini.

Il CdA ha deliberato, inoltre, la fusione per incorporazione di Sferanet da parte di Olidata. Tale fusione sarà operativa a partire dal 1° agosto. Con la stipula dell’atto e la conseguente registrazione presso il Registro delle Imprese, è stato approvato il rapporto di cambio pari a 169 nuove azioni Olidata per ogni euro di quota del capitale sociale di Sferanet. Per servire il rapporto di cambio, alla data di efficacia della fusione Olidata darà via libera ad un aumento di capitale. Sferanet, azienda nata nel 2008, ha rappresentato il motore principale della riammissione di Olidata in Borsa avvenuto ad aprile 2023.

L’integrazione dei due team favorirà un ambiente di continua innovazione, con lo sviluppo di soluzioni ICT all’avanguardia e competitive.

Crescita futura per linee interne ed esterne, con un occhio ai mercati esteri (in primis quello spagnolo), come già detto a Libero nei mesi scorsi dalla neo AD.

E proprio ieri, il Gruppo si è aggiudicato una commessa europea per il progetto TIQUE, volto a fornire risposte rapide e assistenza attraverso un modello di cura integrato sul territorio per individui con insufficienza cardiaca avanzata. Grazie al finanziamento del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, il progetto TIQUE mira a sviluppare una piattaforma innovativa capace di ottimizzare e monitorare l'intero processo di cura, assicurando la massima soddisfazione dei pazienti.

Il progetto sarà implementato in diversi luoghi, tra cui la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Spagna, l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino in Italia e la Region Västerbotten in Svezia.

La mission di Olidata è garantire che il modello di assistenza integrata sia flessibile e adattabile alle diverse tecnologie e ai sistemi utilizzati dalle strutture sanitarie coinvolte, promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la prevenzione delle patologie cardiache.