Bauli torna in tv con "Futura - La magia più attesa": il primo spot diretto da Pietro Castellitto

26 agosto 2024 a

a

a

L’attesa è il segreto di tutte le cose migliori e questo Bauli lo sa da sempre. Per questo usa un lievito madre che viene rigenerato da 100 anni e che ha ribattezzato “Futura”. Questo ingrediente rende i suoi prodotti soffici e speciali ed è il segreto delle ricette dei pasticcieri Bauli.

Al lievito madre Futura è dedicata la campagna con cui Bauli torna in tv, con la forza della tradizione che permette di guardare con ottimismo al futuro. Firmata da Leagas Delaney e realizzata in collaborazione con Think Cattleya, per la regia di Pietro Castellitto, il sound design di Boosta (Davide Dileo), il sound logo e la logo animation firmati da Inarea Identity Design, la campagna è on air dal 25 agosto.

A completare il team artistico, due grandi professionisti del cinema italiano apprezzati in tutto il mondo come Massimo Cantini Parrini – definito più volte “L’archeologo della moda” per la smisurata passione nello scovare abiti d’epoca, unico costumista italiano ad aver vinto cinque David di Donatello, di cui tre consecutivi (2016-2018), oltre ad altri numerosi premi e riconoscimenti quali Nastri d’Argento e al suo attivo ha due nomination all’Oscar – e Dimitri Capuani – scenografo romano vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui 3 David di Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro, che nel corso degli anni ha collaborato con aziende internazionali curando la direzione artistica di spot e cortometraggi internazionali.

La campagna si apre con la messa in onda di un 60’’ evocativo, in cui il lievito madre Futura viene interpretato dall’attrice veronese Margherita Buoncristiani con una delicata chioma lilla. Una presenza magica la sua, che abita un luogo speciale: una versione cinematografica della fabbrica Bauli, all’interno della quale i pasticcieri lavorano ogni giorno. Non la vedono mai, ma sanno di dover aspettare che lei faccia partire la lievitazione per garantire la qualità dei prodotti dell’azienda.

“La nuova campagna segna un cambio di passo importante dal punto di vista della comunicazione del brand Bauli e sono particolarmente orgoglioso di vedere oggi il risultato di tanti mesi di lavoro”, commenta Luca Casaura, Group Chief Marketing Officer del Gruppo Bauli. “Per il nuovo film abbiamo voluto avvalerci della collaborazione di un gruppo d’eccellenza, dalle agenzie coinvolte, alla casa di produzione, fino alla regia di un talento come Pietro Castellitto. Sono convinto che la nuova campagna ci aiuterà a veicolare i messaggi di brand e la nuova immagine di marca nel modo più efficace, senza dimenticare la componente emozionale che da sempre accompagna Bauli e la sua comunicazione”.

“Non capita spesso, nel panorama pubblicitario italiano, che un brand storico rivoluzioni così tanto i suoi codici di comunicazione,” dichiara Cinzia Pallaoro, Direttore Creativo Esecutivo di Leagas Delaney. “Un progetto ambizioso che ci rende assolutamente orgogliosi e che è stato possibile grazie alla perfetta sinergia tra un cliente coraggioso e determinato e un gruppo di lavoro di eccellenza.”

Dal 21 agosto al 21 settembre, quindi, Bauli sarà protagonista con una importantissima video comunicazione mixata tra tv, ctv e vol data driven ai quali si aggiungono presenze nei mall e nelle maggiori stazioni, pianificata da PHD.

“Futura – La magia più attesa” vivrà inoltre sui canali social del brand attraverso una strategia di amplificazione della campagna a cura di Freeda e verrà amplificata da attività PR e influencer marketing a cura di Noesis Group.

Il primo capitolo della nuova campagna multisoggetto verrà seguito, nei prossimi mesi, da spot con focus sui principali prodotti della gamma Bauli, a cominciare da Buondì nel mese di settembre.

Clicca qui per vedere lo spot :