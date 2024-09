A Napoli polo d'eccellenza dell'intelligenza artificiale

01 settembre 2024 a

A Napoli sta prendendo vita un fiore all’occhiello dell’intelligenza artificiale, grazie ai progetti sviluppati da Maticmind. La società rappresenta una realtà leader nel settore ICT italiano, con sedi in tutto il Paese, oltre 1500 dipendenti e più di 500 milioni di fatturato. A Napoli (una delle sedi più grandi insieme a Roma e Milano) l’azienda oggi conta 125 dipendenti, negli ultimi mesi 15 neoassunti (di cui il 35% under 30) e continua a cercare giovani talenti da inserire nel polo cittadino.

Qui si sviluppano le soluzioni di intelligenza artificiale, implementando progetti volti a migliorare i processi dei propri clienti (oltre 1300 di cui 50% realtà pubbliche). Un approccio innovativo per snellire i processi interni, migliorare la produttività aziendale oppure organizzare la gestione documentale, solo per fare degli esempi.

Nel centro direzionale di Napoli, infatti, si progettano questi software. Una sede Maticmind destinata a crescere, grazie al grande sviluppo del mercato: il business dell’AI in Italia nel 2023 ha segnato un +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro, dopo che già nel 2022 aveva registrato un +32% rispetto all’anno precedente (dati che emergono della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano[1]).

Dalla fucina napoletana di Maticmind stanno uscendo prodotti come LibrarIAn (in fase di test avanzato) che consente in pochi passaggi di trovare i documenti archiviati; un nuovo tool per fare analisi massiva di dati (sempre con un check umano di quanto elaborato) per la gestione di grandi infrastrutture, e di recente è stata sviluppata una piattaforma di Smart Buildings che consente di efficientare i consumi energetici, gestendo al meglio risorse e spazi.

Un contributo significativo che ha un riscontro anche numerico, a testimonianza del successo dei progetti messi in campo: stime Maticmind, infatti, hanno notato un incremento del +20% sulla produttività sia individuale che di progetto grazie al supporto dell’AI.

Centro di eccellenza, dunque, questo napoletano, in continua evoluzione anche grazie al rapporto saldo e duraturo con l’Università Federico II. Una sinergia a tutto tondo: dallo sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dell’ateneo a collaborazioni per la formazione degli studenti, passando per la partecipazione ai job fair dell’Università per scovare giovani ragazze e ragazzi da assumere a Napoli. Tra i vari, merita di essere ricordata la collaborazione per il progetto Cisco Academy - DTLab Networking Bootcamp. Una storia di successo che fino ad oggi ha formato più di 110 giovani ragazze e ragazzi di cui oltre l’80% ha trovato un impiego dopo aver frequentato i corsi, e sono stati avviati 20 project work con aziende campane e nazionali.

La presenza di Maticmind sul territorio di Napoli rappresenta perciò un’opportunità di sviluppo economico per tutta la filiera locale legata al mondo tech, e offre un’occasione ai giovani di poter esprimere tutto il proprio talento vicino casa.

“Nella sede di Napoli c’è un team di primissimo livello. Professionisti con esperienza di lunga data e giovani che apportano nuove competenze necessarie per crescere. Cerchiamo continuamente ragazze e ragazzi da inserire in questo centro, che oggi guida tutti i progetti di Intelligenza Artificiale che sviluppa Maticmind. Cresceremo sicuramente sul territorio, anche grazie alla forte sinergia instaurata con una realtà d’eccellenza come la Federico II” commenta Antonio Amerise, Direttore Applications & Technology di Maticmind.

[1] https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/intelligenza-artificiale-italia