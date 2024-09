17 settembre 2024 a

All'81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Christopher Aleo, amministratore delegato di iSwiss Bank, ha presentato un approccio innovativo per il finanziamento dei film, con l'obiettivo di portare una trasformazione strutturale nel settore cinematografico italiano e internazionale. Durante l'evento, in cui iSwiss Bank è stato sponsor della proiezione del classico Il Postino, Aleo ha illustrato come il mercato cinematografico possa beneficiare di modelli finanziari avanzati, sviluppati in collaborazione con i principali attori del settore. L'omaggio a Il Postino, in occasione del 30° anniversario dalla morte di Massimo Troisi, è stato al centro dell'evento, che ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo cinematografico. Tra i presenti, spiccavano il Presidente della Regione Campania, Dott. Vincenzo De Luca, che ha sottolineato il forte legame di Troisi con il territorio campano, e l'attrice co-protagonista del film, Maria Grazia Cucinotta. La Cucinotta, figura iconica del cinema italiano, ha condiviso ricordi personali e ha lodato l'impatto culturale e artistico del film, che continua a emozionare il pubblico a trent'anni dalla sua uscita.

Una Nuova Visione per il Cinema Aleo ha spiegato che, dopo anni di analisi del mercato cinematografico, è emersa l'opportunità di integrare il settore finanziario con quello cinematografico in modo più efficiente. iSwiss Bank, attraverso i suoi canali finanziari globali, ha sviluppato strumenti come la cartolarizzazione, che permettono di trasformare i flussi di cassa previsti da un film in titoli negoziabili sui mercati finanziari. Questa tecnica, già ampiamente utilizzata in altri settori, potrebbe rappresentare una svolta per il cinema, attirando investimenti da nuovi mercati emergenti e aumentando la sostenibilità economica delle produzioni. Secondo Aleo, una delle chiavi del successo di questo modello è l'integrazione di fondi provenienti da partner strategici nei paesi del Golfo. "Questi paesi hanno dimostrato una crescente attenzione verso la cultura e il cinema come veicoli per rafforzare la loro visibilità internazionale," ha aggiunto. Il coinvolgimento di tali partner potrebbe creare un flusso continuo di fondi, contribuendo a stabilizzare il settore e riducendo la dipendenza da finanziamenti pubblici. iSwiss Bank: Un Sostegno Continuo alla Cultura Durante il festival, iSwiss Bank ha rafforzato la propria immagine come promotore di eventi culturali di alto profilo. Oltre alla sponsorizzazione de Il Postino, il gruppo ha partecipato attivamente a numerose iniziative culturali al Lido di Venezia, con il marchio iSwiss Pay visibile in molte delle location più prestigiose. Aleo ha sottolineato che il sostegno al cinema e alla cultura fa parte di una strategia più ampia del gruppo bancario, che mira a combinare l'eccellenza finanziaria con il supporto alle arti. Il festival ha rappresentato un'opportunità di networking strategico per iSwiss Bank, che ha potuto esplorare nuove collaborazioni sia nel mondo del cinema sia in altri settori culturali.

"La collaborazione tra il settore finanziario e il mondo del cinema ha il potenziale di generare benefici reciproci, creando sinergie tra due mondi spesso considerati distanti," ha dichiarato Aleo. L'Impatto del Cinema Italiano sullo Scenario Internazionale L'edizione di quest'anno della Mostra del Cinema di Venezia è stata una delle più apprezzate dell'ultimo decennio, con la presenza di attori e registi di fama internazionale. Questo ha contribuito a riportare il cinema italiano al centro del palcoscenico globale, un obiettivo che Aleo vede come cruciale per il futuro dell'industria cinematografica nazionale. "Il cinema italiano ha un potenziale enorme, ma per competere a livello internazionale deve adattarsi ai cambiamenti del mercato globale," ha affermato Aleo. La visione di Aleo prevede l'introduzione di modelli finanziari innovativi che possano essere replicati anche in altri settori culturali, rendendo l'industria più resiliente e aperta agli investimenti esteri. Il CEO di iSwiss Bank ha concluso affermando che il cinema, se supportato da strategie finanziarie avanzate, può diventare un asset fondamentale per l'Italia e contribuire in modo significativo alla crescita economica e culturale del Paese. Il Futuro del Finanziamento Cinematografico Con queste nuove idee, iSwiss Bank punta a trasformare il settore cinematografico, rendendo più agevole l'accesso ai fondi e migliorando le prospettive economiche delle produzioni italiane e internazionali. Se il modello proposto da Aleo riuscirà a ottenere il sostegno dell'industria, potrebbe aprire la strada a una nuova era per il cinema, in cui i limiti legati ai finanziamenti tradizionali saranno superati da soluzioni più dinamiche e innovative.