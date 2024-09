Torna Capri D'autore

18 settembre 2024 a

a

a

Torna, per la sua seconda edizione, Capri D’autore, l’appuntamento di fine estate parte del progetto culturale “D’autore”, ideato da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e curato e diretto dal gruppo VisFactor. Il festival si terrà alla Certosa di San Giacomo dal 20 al 21 settembre.

Quest’anno i temi sono cinque, per altrettanti panel: “Mediterraneo, infrastrutture, risorse, investimenti – La rotta della crescita italiana”, “L’autunno politico l’Italia tra finanziaria e gossip”, “Red carpet”, “Giustizia e media – Informazione e magistratura negli scandali italiani” e infine, “Vip secret – Dietro le quinte del potere”. Nell’ambito della kermesse ci sarà spazio anche per la satira del vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho.

Tra gli ospiti di Capri D’autore ci saranno il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri e Pietro Valsecchi, Ad di Taodue.

La rassegna D’Autore è nata a Ponza nel 2009 ma negli anni si sono affiancate all’isola pontina anche Sorrento, Lago di Garda, Liguria e, dal 2023, l’isola di Capri.

Start Magazine sarà media partner, insieme a Il Mattino e AdnKronos, della kermesse caprese, e Michele Guerriero, Direttore editoriale Start Magazine, condurrà il dibattito “L’autunno politico, l’Italia tra finanziaria e gossip” con Maurizio Gasparri, Capogruppo senatori Forza Italia, Italo Bocchino, Direttore Secolo d’Italia, Davide Maria Desario, Direttore Adnkronos, Valerio D’Angelo, ceo Fiven e Claudio Velardi, Direttore Il Riformista. Ma anche Simona Ventura e tanti altri nomi.