Milano Fashion Week: Ploom protagonista dell'attesissimo evento di lancio del The Plein Hotel

Il brand di JTI ha celebrato ieri insieme a Philipp Plein l'apertura della sua nuova ed esclusiva struttura ricettiva nel cuore di Milano

18 settembre 2024 a

a

a

Ploom torna ad animare la Milano Fashion Week. Ploom, il dispositivo di JTI a tabacco riscaldato di nuova generazione pensato per essere usato con sticks contenenti nicotina (sostanza che crea dipendenza) ed offrire una combinazione unica di autenticità, tecnologia all'avanguardia e stile premium, è stato protagonista ieri sera dell’evento di inaugurazione del The Plein Hotel, il nuovo luxury resort di Philipp Plein, fashion designer tedesco di fama internazionale. Un'atmosfera esclusiva che ha regalato ai consumatori adulti presenti un’esperienza unica, dove l'incontro tra lo stile audace di Plein e l'innovazione di Ploom ha trasformato la serata in un esempio di eleganza e avanguardia, impreziosendo il calendario mondano della Milano Fashion Week.

L'evento, svoltosi ieri sera all’interno della splendida cornice del Palazzo Melzi D’Eril, sede del nuovo The Plein Hotel, è iniziato alle 21:00 con una cena esclusiva, accompagnata da un delicato sottofondo musicale. Alle 00:30, la seconda parte dell’appuntamento ha preso vita con un DJ set a cura di Jimmy Sax, animando l’atmosfera fino alle 02:00. La serata si è poi protratta fino a notte inoltrata, con l'intrattenimento musicale che ha fatto da cornice all'area hospitality brandizzata Ploom.

La partecipazione all’evento di inaugurazione del The Plein Hotel ha rappresentato il culmine di un’estate di successi per Ploom, sottolineando il legame con l’esclusività, l’attenzione ai dettagli e la costante innovazione che Ploom offre ai propri consumatori adulti e ai membri dell’iconico Ploom Club