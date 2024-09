Virale su TikTok: il dr Gardellin incanta tutti con la medicina estetica

Rudy Cifarelli 25 settembre 2024 a

Da mesi i video social, specialmente su TikTok, del Dr Jacopo Gardellin sono diventati virali. La sua figura, nel panorama della medicina estetica italiana, sta emergendo sempre di più perché sta ridefinendo gli standard del settore. Il dr. Jacopo Gardellin, co-fondatore della clinica 'Medical Art' e dell’innovativa Accademia di Medicina Estetica, la prima in Italia a offrire crediti ECM in medicina estetica. Il dr. Gardellin ha conquistato non solo i suoi pazienti, ma anche i social media, dove quasi 200.000 follower seguono i suoi consigli e testimoniano il suo impegno per una bellezza naturale e autentica.

La sua clinica, 'Medical Art', è il risultato di anni di lavoro e passione, e si distingue per un approccio che privilegia risultati equilibrati e anti-aging, puntando a migliorare l'aspetto senza stravolgerlo. “Credo nella bellezza naturale,” dichiara gardellin, “e nella trasparenza con i miei pazienti. Vogliamo che chi si affida a noi si senta valorizzato, non cambiato.”

Il successo del dr. Gardellin non si limita alla gestione della clinica. La sua Medical Art academy rappresenta una vera e propria novità nel settore, offrendo una formazione di altissimo livello per i nuovi medici che vogliono entrare nel mondo dell'estetica, ma sempre con un occhio attento all’etica e alla sicurezza. “Formiamo i nuovi medici per essere non solo tecnicamente preparati, ma anche consapevoli della responsabilità che deriva dal lavorare con l'immagine delle persone,” spiega.

Uno degli aspetti che ha reso il dr. Gardellin un fenomeno virale nel mondo della medicina estetica è il suo approccio alla beautification, un concetto che ha rapidamente guadagnato terreno sui social. Questo metodo mira a esaltare i tratti naturali del viso, valorizzando proporzioni e armonia senza alterare l’identità della persona. Attraverso video virali e testimonianze dei suoi pazienti, ha dimostrato come piccole modifiche mirate possano fare una grande differenza, portando equilibrio e bellezza al viso in modo naturale.

“Non si tratta di cambiare chi sei, ma di rendere più armoniosi i tratti che già possiedi,” spiega il dr. Gardellin. Questo approccio, che rifiuta l’omologazione e il risultato artificiale, ha conquistato migliaia di persone, diventando un vero e proprio movimento virale sui social. La beautification è diventata un punto di riferimento per chi cerca risultati visibili ma delicati, un trend che continua a crescere e a definire nuovi standard nell’estetica moderna. Tanto che infatti oggi sono diventati virale alcuni video su tiktok di ragazze che sperano di poter diventare famose per permettersi di eseguire la beautification.