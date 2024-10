Ecco come funziona il caffè che ferma il tempo

01 ottobre 2024 a

a

a

Nasce in Italia il primo caffè al collagene in capsule compostabili che unisce una prestigiosa miscela di caffè 100% arabica e peptidi di collagene idrolizzato VERISOL. Il nuovo prodotto è stato presentato ufficialmente durante la Milano Beauty Week 2024 e nasce da un team di professionisti con esperienza in ambito farmaceutico, beauty e benessere.

Con Black Venus è oggi possibile assumere la giusta quantità di collagene necessaria per il benessere generale del nostro organismo, semplicemente bevendo caffè.

Anzi, due. Due caffè Black Venus al giorno, infatti, permettono di assumere la corretta dose di collagene al giorno (2,5 g) garantendo, dopo 4 settimane di trattamento, la riduzione delle rughe fino al 30 per cento. Ma non è solo la pelle a trarre beneficio dal collagene. Quattro settimane di trattamento portano evidenti miglioramenti anche a unghie, capelli, ossa, articolazioni, muscoli e in generale la pelle apparirà più compatta, tonica, elastica.

Niente compresse, bustine in polvere, flaconi con eccipienti ed edulcoranti. Ciò che serve è una macchinetta del caffè e Black Venus, che ha realizzato capsule compostabili (compatibili con macchine Nespresso Original) che contengono una miscela di pregiati caffè, tostati e macinati in Italia, 100% Arabica e 1,25 g di peptidi di collagene idrolizzato VERISOL®.

La produzione di collagene nel nostro corpo raggiunge il suo livello massimo intorno ai 20 anni e quando invecchiamo il ciclo metabolico del collagene inizia a rallentare causando un deterioramento graduale delle fibre di collagene e di tutti i tessuti connettivi. Il collagene è, dunque, una vera e propria proteina della giovinezza: i peptidi assunti entrano nel flusso sanguigno e vengono subito assorbiti, così i fibroblasti producono nuovo collagene innescando un circolo virtuoso.

Studi clinici dimostrano che l’assunzione di 2,5g al giorno per quattro settimane, di peptidi di collagene idrolizzato VERISOL (ovvero 2 tazzine di BLACK VENUS caffè al giorno):

Agisce sull'elasticità della pelle (fino al + 30%)

Riduce le rughe del contorno occhi (mediamente del 20% fino ad un massimo del 50%)

Migliora l’aspetto delle unghie diminuendo la frequenza di unghie rotte

Aumenta lo spessore dei capelli

Ha un impatto positivo in soggetti con cellulite moderata

Funziona il doppio rispetto ad un collagene generico.

VERISOL è una miscela brevettata dall’azienda tedesca Gelita AG, composta da peptidi da collagene idrolizzato, derivante da un processo di produzione altamente controllato di idrolisi enzimatica. Il risultato è una miscela di peptidi estremamente solubile in acqua, ad alto assorbimento e resistente a pH elevato e alla temperatura.

VERISOL agisce sul metabolismo del collagene, stimolandone la produzione da parte dell’organismo. In questo modo migliora l’elasticità e la compattezza della pelle, nonché la struttura di capelli e unghie.

“L’idea è nata studiando il collagene e i benefici che porta al nostro organismo – spiega Marco Buondi, founder di Black Venus – Volevo trovare il modo di inserirlo in maniera semplice nella routine quotidiana e così ho pensato al caffè che è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua.”