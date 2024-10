AFFIDO SINE DIE e ADOZIONE APERTA Il ruolo dei Servizi nella relazione con le famiglie

11 ottobre 2024 a

CIAI, insieme al Centro di Psicoterapia Caraxe e la Cooperativa Lilliput, affronta in un convegno a Napoli il ruolo dei Servizi territoriali nella relazione con le famiglie. L'incontro, che ha il patrocinio del Comune di Napoli, è indicato per tutti coloro che lavorano nel settore sociale, educativo e psicologico nonché per chi vuole approfondire il tema.

I cambiamenti della società in questi ultimi decenni e la diversa composizione dei nuclei familiari impongono di conseguenza diversi approcci per sostenere le famiglie nel loro compito genitoriale, nell'interesse primario di garantire il benessere di bambine e bambini. Per CIAI sarà presente Marco Chistolini – Psicologo Psicoterapeuta e Responsabile Scientifico CIAI. Segnaliamo, inoltre la presenza fra i relatori di Anna Falciatore, psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo di CIAI.

Tra i relatori al convegno parteciperanno professionisti esperti, in un contesto in cui anche gli strumenti di protezione per l'infanzia come affido e adozione hanno subito un'evoluzione.

In apertura di convegno interverranno figure istituzionali dell''assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli, dell'Asl e del Tribunale per i Minorenni di Napoli