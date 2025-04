Cinque Minuti, Salvini sui dazi: "Chi fa davvero male all'Italia"

"Stiamo lavorando per proteggere i confini e i risparmi, quindi sistemi per accompagnare chi esporta. Ma senza guerre commerciali, chi pensa di rispondere con dei contro dazi fa il male dell'Italia e degli imprenditori italiani": Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, lo ha detto a Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1 parlando delle tariffe annunciate dall'amministrazione Trump. Poi ha aggiunto che per molti il "problema è la burocrazia europea. Bruxelles può decidere di azzerarla". Il leader Carroccio ha sottolineato che "Il problema non è Trump, il problema è la Cina. Il problema sono i paesi che sfruttano i bambini nelle fabbriche a lavorare e che fanno concorrenza sleale alle nostre imprese."

Intanto da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che è terminato l'incontro sui dazi. "È stato ribadito che una 'guerra commerciale' non avvantaggerebbe nessuno, né l’Unione Europea né gli Stati Uniti", si legge nella nota del governo. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.