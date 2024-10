Roberto Verde: Passione e Precisione al Polso

21 ottobre 2024 a

Roberto Verde, classe 1983, è un nome di riferimento nel mondo dell’orologeria italiana. Da oltre 15 anni, la sua passione per gli orologi si è trasformata in una vera e propria ragione di vita, guidandolo attraverso un percorso che unisce arte, tecnica e dedizione assoluta. Geolocalizzato a Verona, Roberto ha dato vita a "Goldfingers Orologi", ( www.goldfingersorologi.it ) uno showroom che è diventato un punto di riferimento per appassionati e collezionisti. La sua competenza e il suo impegno nel settore lo hanno reso una delle figure più influenti e rispettate del mercato, sempre alla ricerca di pezzi unici che racchiudono storia e precisione.

L’Orologio di Lusso: Investimento o Passione?

"L'orologio di lusso è un investimento?" Lo abbiamo chiesto a Roberto Verde, fondatore di Goldfingers Orologi. Da Verona, dove dal 2011 opera nel settore dell’orologeria, Roberto ha costruito una reputazione solida nella compravendita di orologi, soprattutto di modelli di seconda mano. La sua visione sul valore degli orologi di lusso va oltre la semplice prospettiva economica.

Secondo Roberto, è importante distinguere tra l’orologio come bene rifugio e l’orologio come investimento finanziario. "L'orologio è un investimento? Sì, ma non è un prodotto finanziario," sottolinea. In altre parole, pur potendo rivalutarsi nel tempo e mantenere il proprio valore, l’orologio non deve essere visto esclusivamente come uno strumento speculativo. È, piuttosto, un investimento per la tua collezione, un elemento che racchiude passione, studio e cultura.

Roberto descrive l’orologio come il vero gioiello maschile, un compagno che accompagna il collezionista lungo un percorso fatto di scoperte e piaceri. In questo contesto, rivolge particolare attenzione ai modelli fuori produzione, in particolare ai Rolex. Il nuovo vintage, come lui stesso lo definisce, è il settore che promette le maggiori soddisfazioni in termini di rivalutazione graduale, poiché gli orologi rari e ormai non più in produzione diventano oggetti di desiderio per collezionisti esperti.

La Filosofia dell’Acquisto: Passione e Sicurezza

Verde invita chi si avvicina al mondo degli orologi di lusso a concentrarsi sul piacere del momento e sulla bellezza dell’acquisto. La scelta di un orologio, infatti, deve essere guidata non solo dal desiderio di fare un buon affare, ma anche dal piacere di indossare un pezzo unico che rappresenta un’estensione della propria personalità e passione. Tuttavia, non trascura l’importanza della sicurezza: “L'orologio è sempre al centro dell'attenzione,” afferma, sottolineando l’importanza di acquistare prima di tutto dal giusto commerciante, qualcuno di fiducia che garantisca l’autenticità e la qualità del pezzo scelto.

In conclusione, Roberto Verde non vede l’orologio di lusso solo come un investimento economico, ma come un’opera d’arte da vivere e custodire, una passione personale che, con il giusto approccio, può anche diventare un patrimonio durevole.