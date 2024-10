Film Impresa, parte la terza edizione. presidente di giuria Caterina Caselli

Annamaria Piacentini 23 ottobre 2024 a

Un successo annunciato quello di Film Impresa, che, giunto alla terza edizione, da valore al lavoro dell'Italia nel mondo. Presidente di giuria del 2025 , Caterina Caselli , la nota produttrice discografica che dopo aver conquistato con la sua inconfondibile voce il pubblico italiano e internazionale, ha proseguito scoprendo talenti di grande rilevanza nel panorama musicale: “Sono molto felice di accettare questo incarico, ha dichiarato- ora mi metterò subito al lavoro”. L'idea geniale è stata quella di dar voce e volto alle nostre aziende italiane anche sullo schermo, dove in qaesti anni, abbiamo visto racconti inediti sul valore, i sacrifici e gli ideali dell'Italia nel mondo. Sin dall'inizio è stato un successo annunciato, del resto con un Presidente come Gianni Letta e la direzione artistica di Mario Sesti, regista e critico cinematografico, questo appuntamento non poteva che trasformarsi in un grande punto di riferimento. Insomma: un cinema utile. Il nuovo regolamento prevede la partecipazione delle imprese. Per presentare le candidature c'è tempo fino al 31 gennaio del 2025, sul sito www.fimlimpresa.it. Si potranno realizzare Documentari , Narrativa, Innovate Immage & Sound. Ne parliano con il presidente Letta.

L'ho detto, l'idea è geniale.

“Siamo alla terza edizione , il premio partirà dal 9 aprile del prossimo anno. Dai lavori che verranno fatti si capirà anche la realtà delle imprese, di come riescono a continuare il loro percorso. Alcune aziende racconteranno la loro storia, il rapporto con lavoro e con le persone”.

Temi molto interessanti.

“Molto spesso nel nostro paese non sono stati raccontati in maniera giusta per rendere visibile il sacrificio di tante persone.”

Iniziò tutto con la sperimentazione di un argomento nuovo, giusto?

“Una pubblicità importante la girò Giuseppe Tornatore, il titolo era Il mago di Esselunga. Il lavoro crea comunità. Ci abbiamo messo un po' di cinema e una nota illustre, quella di due premi Oscar”

Caterina Caselli è una grande imprenditrice, e sarà Presidente di giuria.

“L'abbiamo scelta perchè incarna quei valori d'impresa che sono importanti per tutti. Ha creato con il marito una casa discografica , un impresa nata in famiglia che è diventata globale”.

Presidente Letta, ogni cosa che fa, è sempre un successo: soddisfatto?

“Beh, se c'è successo il merito è anche di chi collabora con me. Però, sì, sono fiero di sperimentare che ciò che abbiamo fatto è stato consegnato ad un pubblico che ci ha seguiti. E di cui siamo fieri.”