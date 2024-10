La radiocronaca dell'Atalanta su Radio alta con De Sanctis e la voce di Rtl102.5 Viscardi

25 ottobre 2024 a

a

a

Il racconto delle gesta di una grande squadra: l'Atalanta. La radiocronaca, quella storica, riprende su Radio Alta con Matteo De Sanctis e la voce di RTL 102.5 Luca Viscardi (super tifoso della squadra bergamasca). In occasione del match di serie A di sabato 26 ottobre tra Atalanta e Verona, la radiocronaca su Radio Alta sarà condotta Matteo De Sanctis e la voce di RTL 102.5 Luca Viscardi.

La prima radio d'Italia, RTL102.5, è nata tanti anni fa proprio a Bergamo ed ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la terra d'origine. Per questo motivo, ha deciso di raccontare l'Atalanta anche in Champions League , insieme alle altre italiane nel torneo. Prima delle partite in casa, allo stadio di Bergamo, non mancherà l'animazione e la musica del dj Massimo Alberti, in onda ogni venerdì con '70-'80-'90 all'ora su RTL 102.5, bergamasco doc e tifosissimo dell'Atalanta.

"Essere al fianco dell'Atalanta, con Radio Alta, per noi è motivo di grande orgoglio. Da atalantino sfegatato sono contentissimo. La radio è l'unico strumento che si riceve in movimento e si adatta benissimo ai tempi del calcio. Infatti, RTL102.5 trasmette la anche la radiocronache delle italiane in Champions League e della Roma in Europa League. La nostra è una vocazione", dice il Presidente di Rtl102.5 Lorenzo Suraci.