Jeff Bezos, colpo gobbo a Venezia: cos'hanno rubato alla moglie

Stando a quanto riferiscono le autorità italiane, ci sarebbero stati diversi imbucati - in stile Owen Wilson in Due single a nozze - al matrimonio degli Amazon. Ma, a differenza di quelli che si presentavano semplicemente con paillettes e sandali, una signora ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Il motivo? Era elegantissima , perciò è passata inosservata: ha superato i metal detector e il doppio stand di controlli dei bodyguard, anche se nessuno aveva idea di chi fosse. La signora, una volta iniziate le ricerche dell'abito scomparso, è stata intercettata e controllata . Ma non aveva con sé niente e dunque è stata lasciata andare .

Come riporta il Corriere della Sera, non è stata fatta una denuncia, non c’è una sola carta scritta, non si sa chi sia. Dalla Digos non confermano ma neanche smentiscono e ieri, mercoledì 2 luglio, a Venezia ne parlavano tutti. Non c’è una notizia di reato quindi non ci sarà mai un fascicolo e neanche un’indagine.