David Lloyd Malaspina porta a Milano San Felice sei campioni del nuoto azzurro alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Orientare i giovani al futuro con l'esempio di chi, attraverso lo sport, ha saputo vincere le sfide che la vita gli ha messo davanti: è questo l'obiettivo dell'appuntamento organizzato da David Lloyd Clubs Italia e AlySport che martedì 5 novembre vedrà protagonisti a Milano sei grandi campioni paralimpici del nuoto italiano. Per l'occasione, gli spazi del David Lloyd Malaspina saranno illuminati dalle 11 medaglie d'oro conquistate agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024 da Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Arianna Talamona, Simone Barlaam, Alberto Amodeo e Federico Cristiani. Gli atleti incontreranno i giovani del Club di Milano San Felice per una serata di confronto, racconto e scambio di idee con chi si affaccia al mondo del professionismo. L'iniziativa è stata coordinata dal tecnico Beppe Longinotti e dal suo atleta Stefano Raimondi, che al David Lloyd Malaspina si allena per le proprie gare, sia in palestra che in piscina.

"Sono felice di portare la mia esperienza ai ragazzi del David Lloyd Malaspina, il Club dove mi sono allenato per le Paralimpiadi e dove ogni giorno trovo il supporto e l'energia che mi hanno portato fino a Parigi. Lo sport non è solo questione di medaglie o successi, ma una guida fondamentale per affrontare le difficoltà che la vita ha messo sul mio cammino. Per questo motivo, insieme a Beppe Longinotti che è stato al mio fianco in questo percorso, sto facendo il corso per diventare allenatore. È un sogno poter trasmettere ai più giovani quello che mi è stato insegnato: la forza, la disciplina, e l’amore per lo sport. Spero di poter ispirare altri atleti a trovare nella piscina ciò che ho trovato io, e non vedo l’ora di accompagnarli nei loro primi passi, così come è stato fatto per me", dichiara Stefano Raimondi, 5 ori e 1 argento a Parigi 2024.

"Siamo orgogliosi di portare al David Lloyd Malaspina l'esperienza di sei straordinari campioni, dello sport e della vita, che la scorsa estate ci hanno fatto appassionare con le loro imprese sportive. Come David Lloyd Clubs siamo costantemente al lavoro per raccontare storie e progetti, avvicinando le persone di tutte le età ad una corretta pratica sportiva e alla promozione dei suoi valori positivi. Ci auguriamo che questa esperienza possa contribuire a fare germogliare nei nostri ragazzi il seme della passione per lo sport", dichiara Giulia Mira, General Manager di David Lloyd Malaspina.

David Lloyd Leisure è il più grande gruppo europeo che si occupa di salute e fitness, con 133 club, di cui 101 nel Regno Unito e altri 32 in tutta l'Europa continentale. In Italia è presente a Milano e Modena.