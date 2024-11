"Made in Italy e Automotive in 30 storie, tra Stile, Innovazione e Tecnologia"

26 novembre 2024 a

La rivista Auto Tecnica, fondata nel 1982, celebra in questo mese di novembre il numero 500, che per l’occasione è stato trasformato in uno ‘speciale’ interamente dedicato al ‘Made in Italy dell’Automotive’, argomento di grande attualità in questo particolare momento della storia industriale del nostro Paese. Per questo, il numero celebrativo sarà presentato alla stampa nel corso di un evento che avrà luogo martedì 26 novembre 2024 dalle ore 19:00 alle 20:00 presso la Sala Stampa Camera dei Deputati, in Via della Missione 4, a Roma. Sarà l’occasione per incontrare l’onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente

Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, autore della prefazione del numero 500, e Franco Daudo, direttore ed editore di Auto Tecnica.

Saranno inoltre presenti, in veste di ospiti, i rappresentanti di alcune eccellenze dell’industria automotive italiana con i quali verranno discussi temi strategici quali la mobilità urbana con veicoli piccoli, leggeri e a bassissimo impatto ambientale locale, la conversione dei motori endotermici per l’utilizzo con gas e idrogeno e le ultime e più avanzate tecnologie per la progettazione, i test e la validazione dei nuovi sistemi propulsivi che arriveranno nel prossimo futuro sulle nostre strade. Parteciperanno infatti Giovanni Deregibus, Amministratore delegato Gruppo Holdim; Umberto Palermo, Fondatore e Presidente Mole Urbana; Giuseppe Corcione, Fondatore e CEO Reinova; Francesco Ricciardi, CEO di Bylogix.

L’incontro sarà moderato da Sara Garino, Capo Ufficio Legislativo Presidenza Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.