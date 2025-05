Leone XIV, il Papa sfonda con l'urbi et orbi: cifre clamorose in tv

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Edizioni straordinarie tg sui device)

Che l’attesa fosse spasmodica lo si evinceva già nella giornata di mercoledì segnata dall‘ottimo risultato dello Speciale Tg4 “L’ora del Conclave” che aveva seguito l’inizio del Conclave dopo l’Extra Omnes toccando picchi del 6%. E in effetti giovedì l’elezione di Papa Leone XIV ha raggiunto share senza pari nelle edizioni straordinarie dei tg in onda dalle 18:10:7,9 milioni di spettatori circa per il Tg1 col 43% di share; Tg3 a quota 954mila teste col 6.3%; Tg5 visto da 2,7 milioni di telespettatori circa col 12.8%; 1,2 milioni circa per Tg La7 col 6,5%.

Secondo OmnicomMediaGroup, picco di audience alle 19:29 col primo saluto del nuovo Papa: 18,4 milioni di spettatori complessivi collegati su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7. Rai 1 all’affaccio di Papa Prevost dal balcone ha segnato 9,4 milioni di spettatori con share oltre il 45%. Quasi 400mila gli utenti medi connessi dai device durante queste edizioni straordinarie, con picchi sopra il milione al momento dell’annuncio. Molto alto il target giovane 15/24 anni a punte di share del 55%.