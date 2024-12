L'arte contemporanea oggi si chiama Cinema. In primo piano i film di O1 e Medusa

Annamaria Piacentini 04 dicembre 2024 a

Si accendono i riflettori sui film in programmazione di O1 (Rai Cinema) e Medusa, che non smettono mai di sorprenderci. Paolo del Brocco, presidente di O1 commenta: 44 milioni di biglietti venduti, non siamo andati così male! E annuncia i film prodotti: sono 14 i titoli, ma ce ne sarà anche uno a sorpresa.” Intanto, il primo, grande applauso va a “L'abbaglio”, di Roberto Ando', che vede protagonisti Tony Servillo, Ficarra e Picone: tre attori con cui non si sbaglia mai.”Dopo la felice esperienza de “La stranezza”, spiega il presidente Medusa Giampaolo Letta, “ hanno pensato ad una nuova storia. Ci è piaciuta e oggi siamo qui.” Insomma: squadra che vince non si cambia Abbiamo visto alcune scene del film, e siamo certi che sarà un nuovo, grande successo

.E' coprodotto con Medusa Film in collaborazione con Netflix. Questi sono gli attori che ci piacciono, e questi sono i film che vogliamo vedere. “La storia ci consente di fare un viaggio, che fa ridere e piangere, spiega il regista. Servillo aggiunge: “il mio ruolo è quello di un militare, un intellettuale che viene da una famiglia palermitana. E' il racconto di un illuso e di due disillusi.” Ficarra e Picone vestono i panni di due soldati che approfittano della guerra per tornarsene in Sicilia. C'è una scena dove i due amici , per sfuggire agli attacchi e poter vivere in un luogo tranquillo, cercano di convincere la badessa di un convento ad ospitarli . Altro che “pace e bene”,è qui che rischiano davvero! Passiamo al film di Paolo Genovese “Follemente”, dove il regista torna alla commedia che fa ridere e riflettere. Girato con Rai Cinema, in collaborazione con Disney Italia e Lotus production, ha come protagonisti un bel gruppo di attori consolidati, partendo da Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Marco Giallini, Riocco Papaleo, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi e Maria Chiara Giannetta

. La storia è brillante e originale, parla di alcune coppie di amici che si raccontano anche sul sesso:”Torno alla commedia dopo otto anni, spiega Genovese, “e provo a raccontare le coppie da un certo punto di vista. L'idea e di capire cosa succede nella testa di uomini e donne quando si fa l'amore.” Nel film si punta anche ad una domanda: “perchè voi maschi non avete ancora capito niente delle donne? Bene, era ora che qualcuno ci desse una risposta. Altra novità segnaliamo a dicembre l'arrivo del film “Diamanti”, di Ferzan Ozpetek, un ritorno in grande stile con un cast monumentale. Intanto Medusa ci fa gli Auguri di Natale con “Cortina Express” di Eros Puglielli. Nel cast Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Francesco Bruni e Marco Marzocca. Del resto che Natale sarebbe senza Christian e i divertenti racconti sulla neve a cui siamo abituati?