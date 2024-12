Statkraft inaugura il nuovo headquarter a Milano in Foro Buonaparte

11 dicembre 2024 a

Statkraft, il più grande produttore di energie rinnovabili d’Europa e leader del mercato dell’energia pulita, rafforza il suo legame con Milano e inaugura il nuovo headquarter in Foro Buonaparte 60 La cerimonia si è tenuta nella mattinata di martedì 10 dicembre, alla presenza dell’Ambasciatore di Norvegia Johan Vibe. I nuovi uffici sono situati in uno storico edificio al numero 60 di Foro Buonaparte costruito nella seconda metà del 1800 in una delle zone più centrali e strategiche della città.

La nuova sede di Statkraft potrà accogliere oltre 90 professionisti, sviluppandosi su cinque piani e una superficie complessiva di 1.600 metri quadrati, che include open space, meeting room e una sala conferenze, oltre a spazi aperti dedicati alla condivisione. Gli ambienti sono stati studiati per incontrare le nuove esigenze lavorative, che richiedono spazi adatti al lavoro in team e alla collaborazione. Il tutto per favorire un clima di lavoro positivo e stimolante, valore cardine dell’azienda e portato dell’eredità norvegese.

“L’inaugurazione dell’headquarter rappresenta un passo fondamentale per Statkraft” ha dichiarato Bernardo Ricci Armani, Country Manager di Statkraft in Italia. “Negli ultimi 4 anni abbiamo costruito e consolidato il nostro business, raggiungendo traguardi importanti grazie a un grande team di professionisti. Chiudiamo il 2024 una solida pipeline di circa 5,7 GW e oltre 120 progetti rinnovabili tra solare, wind e storage, e ulteriori importanti accordi di fornitura di energia green per le aziende. Oggi, con questa nuova sede, celebriamo il percorso fatto finora e guardiamo al futuro con rinnovato slancio ed impegno, necessari per affrontare le prossime sfide di sviluppo e costruzione dei progetti, nel pieno rispetto dei valori che da sempre ci guidano nel nostro operato.”

Simen Bræin, Senior Vice President di Statkraft, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di rafforzare, attraverso questo nuovo ufficio, la nostra presenza in Italia, un mercato importante e nel quale ci impegniamo con serietà e entusiasmo a fare la nostra parte per supportare la transizione energetica del Paese.”

“La Norvegia è partner dell’Italia nel garantire la sicurezza energetica e promuovere una transizione che sia giusta. La presenza di un player del calibro di Statkraft in Italia rappresenta un ponte significativo tra i due Paesi, contribuendo a costruire un comune futuro sostenibile” ha ribadito Johan Vibe, Ambasciatore di Norvegia in Italia.

Foro Buonaparte 60 è il perfetto esempio di come l’architettura storica possa incontrare nuovi e moderni spazi. L’edificio ha infatti visto importanti interventi, guidati da PFC Family Office Società Benefit, con nuovi volumi interni, la riqualificazione della facciata e di tutti gli spazi, con una valorizzazione delle terrazze e della corte interna. La riqualificazione degli ambienti, progettata e gestita da CBRE, leader globale nella consulenza e nei servizi immobiliari, ha preservato la storicità dell’edificio, mantenendo elementi strutturali quali scale e affreschi e valorizzando l’arredamento storico attraverso un attento processo di restauro, che ha saputo integrare gli elementi di modernità e le tecnologie che ne elevano l’atmosfera.

Il progetto è stato sviluppato perseguendo chiari obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica, grazie allo studio di soluzioni ottimali che minimizzano la dispersione di calore e acqua e all’illuminazione LED più adatta agli ambienti lavorativi. Un’attenzione in particolare è stata rivolta al rendere gli spazi 100% plastic-free. Questi elevati standard di sostenibilità hanno reso lo stabile uno dei pochi edifici storici di Milano a ottenere la prestigiosa certificazione LEED Platinum.