Dal 23 dicembre torna il cinepanettone dal titolo “Cortina Express” , protagonisti Christian De Sica e Lillo Petrolo

Annamaria Piacentini 20 dicembre 2024 a

a

a

C'era una volta il Natale che non si festeggiava senza aver visto il film natalizio prodotto da Aurelio De Laurentiis. Era come un caldo abbraccio sotto l'Albero, a cui non potevi mancare. Poi, il produttore si innamorò del calcio e del Napoli, e tutto finì. Sì, ci sono stati altre comedy più o meno simili, ma a cui mancava il vero clima natalizio, e quella voglia di divertirsi per dimenticare un po' la vita e i problemi giornalieri. A salvarci c'è Medusa che di film natalizi ne aveva prodotti tanti. Oggi, a 40 anni dalla nascita del cinepanettone ci riprova con il regista Eros Puglielli in“Cortina Express”, la città delle Dolomiti dove tutto ebbe inizio. Protagonista il veterano Christian De Sica, un grande attore che forse, più di altri avrebbe dovuto ottenere premi e applausi. E se la critica è spesso velenosa , è perchè non sa guardare un film e un attore come Christian nel modo giusto ( dovrebbe solo ritirarsi). Il pubblico lo ama e non smette di correre a vedere i suoi film. Vince anche in questa comedy, perchè De Sica è De Sica! L'attore torna a Cortina nei panni di un viveur , un certo Lucio De Roberti, che ha in mente di salvare da un matrimonio sbagliato il nipote.E poi, c'è Dino Doni (Lillo Petrolo), stella cadente a tutti gli effetti, un musicista alla ricerca del riscatto e dell'amore della figlia. E che dire di Patrizia Giordano, alias Isabella Ferrari.? E' di una bellezza travolgente, ma anche sull'orlo del fallimento con la sua casa discografica. Nel film c'è un po' di tutto: se vi interessa, potrete anche incontrare spie russe e il loro comandante, un cattivissimo Paolo Calabresi. Il film è divertente, ma non usa più dialettiche un po', sopra le righe: “Se oggi fai certe battute”, spiega De Sica, “ti mettono in galera. Spero di restare ancora qualche anno al cinema, aggiunge-”oggi è molto difficile fare comedy, anche per colpa delle piattaforme che passano film di tutti i generi.”Ai nostri lettori, il Buon Natale arriva da questo film , sotto l'Albero troverete De Sica e Lillo... e non è male!