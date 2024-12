Metodo di studio universitario e fitness: la rivoluzione di Annalisa Ciaccio

23 dicembre 2024 a

a

a

Nel panorama in continua evoluzione dello studio e del benessere fisico e mentale, Annalisa Ciaccio si distingue come un'imprenditrice visionaria, trasformando la vita di studenti universitari e giovani professionisti molto impegnati. Con un approccio innovativo al metodo di studio e all’allenamento, Annalisa continua a catturare un pubblico sempre più vasto, come dimostrato dai suoi oltre quarantamila follower su Instagram.

Un Approccio Innovativo allo Studio Universitario

Annalisa ha fondato Powerful Students , una società dedicata al supporto degli studenti attraverso un metodo di studio universitario strutturato che aiuta gli studenti non solo a superare gli esami ma soprattutto a credere in sé stessi e non scoraggiarsi nonostante le tante sfide che incontrano sul loro percorso. Il suo servizio offre consulenze individuali e videocorsi integrati da sessioni live con coach, psicologi e giovani professionisti. Questo approccio olistico non si concentra solo su tecniche di apprendimento pragmatiche e semplici da applicare, ma soprattutto sulla gestione della pressione, dello stress e della fiducia in se stessi.

Le statistiche indicano che circa il 40% degli studenti universitari abbandona gli studi ogni anno in Italia, spesso a causa di stress, mancanza di motivazione e poca fiducia in se stessi. L’approccio di Annalisa mira a ribaltare questa tendenza, fornendo strategie per superare con successo esami e concorsi pubblici non solo imparando a studiare nel modo giusto ma anche imparando a cambiare la mentalità con cui si affronta percorso.

Fitness su Misura per Stili di Vita Impegnati

Parallelamente, Annalisa ha fondato Motivey Fitness , una startup di fitness che mira a rivoluzionare il mondo del fitness nei prossimi anni. Creato dopo anni di sperimentazioni, il metodo Motivey aiuta le persone più impegnate a integrare in modo semplice l’allenamento nella propria routine e a credere in se stesse. Ogni percorso di allenamento è parallelamente un percorso di coaching motivazionale dove in ogni lezione vengono erogati discorsi motivazionali volti ad aiutare le persone a sentirsi all’altezza di ogni obiettivo che desiderano raggiungere nella vita.

Il programma include una varietà di allenamenti ad alta intensità di breve durata per aiutare anche le persone più impegnate a trovare tempo per allenarsi. Annalisa sottolinea infatti come il supporto motivazionale, unito ad un allenamenti brevi e ben strutturati, riesca a trasformare non solo il corpo ma anche la mente, aiutando le persone a rimanere costanti e motivate nella vita.

Un Team Giovane e Dinamico

Il successo dei progetti creati da Annalisa è anche frutto di un lavoro di squadra altamente flessibile e remoto. Il team che lavora con lei è composto da giovani talenti a cui viene offerta la massima flessibilità lavorativa e a cui vengono affidate grandi responsabilità per una continua crescita professionale.

Annalisa ci tiene a sottolineare costantemente al suo pubblico che il suo percorso non è mai stato facile e lineare, ma al contrario è stato, ed è tutt’ora, pieno di ostacoli e momenti di difficoltà. Ribadisce quotidianamente ai suoi studenti che non è importante provenire da una famiglia prestigiosa ed economicamente benestante per raggiungere grandi traguardi. Essendo stata una studentessa lavoratrice durante tutto il suo percorso di studi per potersi mantenere, e avendo svolto spesso anche più lavori contemporaneamente, Annalisa crede fermamente che ogni persona possa raggiungere grandi obiettivi a prescindere dalla famiglia di provenienza.