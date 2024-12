Il Dr. Alfonso Panella e l'importanza del lavoro di equipe nei percorsi di psicoterapia

27 dicembre 2024 a

a

a

Negli ultimi anni, la salute mentale ha acquisito un'importanza crescente nel dibattito pubblico, rendendo fondamentale una riflessione profonda sul significato e il valore della psicoterapia. Secondo gli ultimi dati, circa 1 persona su 4 in Italia affronterà un problema di disagio psicologico nella propria vita, evidenziando la necessità di percorsi terapeutici adeguati e personalizzati.

Il Dottor Alfonso Panella , psicologo e psicoterapeuta, sottolinea che "il lavoro dello psicoterapeuta va ben oltre l'ascolto." Creare uno spazio sicuro e accogliente dove i pazienti possano confrontarsi con le proprie emozioni e comprendere le dinamiche relazionali è centrale in ogni percorso terapeutico. Ogni individuo è influenzato dal proprio contesto e dalla sua storia, rendendo la personalizzazione della terapia cruciale.

Una psicoterapia efficace si basa su criteri chiave come la costruzione di una forte relazione di fiducia, la definizione di obiettivi chiari e la capacità di adattarsi alle specifiche esigenze del paziente. "Il rapporto tra terapeuta e paziente è il cuore di una terapia efficace," afferma Panella, evidenziando come una connessione autentica favorisca il cambiamento personale. Questo approccio richiede flessibilità e un continuo adeguamento al mondo interiore del paziente.

Un aspetto distintivo degli interventi terapeutici del Dottor Panella è il lavoro in equipe. Ogni paziente viene supportato non solo dal terapeuta che segue in seduta il paziente ma anche da altri colleghi che offrono prospettive diverse. "L’esito del confronto con i colleghi consente di affrontare le problematiche da più angolazioni," spiega, enfatizzando come questo approccio arricchisca l’esperienza terapeutica, favorisca una visione globale del paziente e garantisce un intervento sempre più mirato e di qualità.

La pandemia ha portato a un'espansione della terapia online, un'importante alternativa alla terapia in presenza. Panella sottolinea che, sebbene entrambe le modalità perseguano obiettivi simili, offrono esperienze distinte.

La crescente commercializzazione del benessere mentale preoccupa Panella. La psicoterapia è una cosa “seria” , è un percorso impegnativo di crescita e di cambiamento personale. "Dobbiamo preservare la psicoterapia come uno spazio autentico di incontro e trasformazione," avverte.

Inoltre, Panella evidenzia l'importanza dell’educazione alla salute mentale, costantemente trascurata nel contesto socio-culturale attuale. "Dobbiamo tornare ai valori classici della psicoterapia: autenticità, rispetto e attenzione alle reali necessità delle persone," spiega. Con una maggiore consapevolezza dell'importanza della salute mentale, è essenziale promuovere pratiche terapeutiche che sostengano un benessere duraturo e autentico, preparando il terreno per un futuro in cui ogni individuo possa affrontare le proprie sfide con il giusto supporto psicologico. In questo modo, la psicoterapia diventa non solo uno strumento per affrontare le difficoltà, ma un'opportunità di scoperta e crescita personale.