Il 18 febbraio all'Istituto “Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano l'inaugurazione del primo “Melvis Jones Garden” promosso dai Lions

Un luogo di accoglienza e relax, arricchito con nuove piante e un gazebo che viene messo a disposizione degli anziani ospiti della RSA e dei loro familiari. Si tratta del “Melvin Jones Garden”, un progetto dedicato al fondatore dell’associazione internazionale Lions International, avviato nei mesi scorsi e che ha riguardato la riqualificazione del giardino dell’Istituto “Palazzolo-Fondazione Don Gnocchi” di Milano, promosso dai Lions Club “Bramante Cinque Giornate” e Lions Club Milano “Loggia dei Mercanti”, grazie all’importante contributo di Red Fish Capital Partners e di Lions Club International Foundation.

Martedì 18 febbraio, alle ore 15, il “Melvin Jones Garden” verrà inaugurato nel giardino dell’Istituto “Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano (via Palazzolo, 21) alla presenza di Marco Alparone, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza, e Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 di Milano, unitamente alla direzione della Fondazione Don Gnocchi, al Governatore del Distretto Lions Milano Città Metropolitana, Rossella Vitali e ai dirigenti di Red Fish Capital, Andrea Rossotti e Paolo Pescetto.

Il nuovo giardino verrà poi messo a disposizione di chi vive all’interno della struttura - degli ospiti, ma anche dei familiari e operatori del Palazzolo -, permettendo di trascorrere momenti di benessere, tanto importanti per la vita quotidiana di persone fragili. Il progetto della nuova oasi si configura come una sfida e per i due Lions Club coinvolti, in linea con il loro motto del “We Serve”, che si concretizza in una dimostrazione della continua attività sul territorio al fine di raccogliere e individuare i bisogni delle persone fragili. Il progetto rientra nel programma ESG di RedFish Capital Partners, gruppo di holding industriali che investono in PMI italiane a elevato potenziale di sviluppo. RedFish valuta con attenzione l’impatto ambientale e sociale delle società partecipate, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria responsabile e sostenibile grazie ad azioni concrete legate alle esigenze dei territori e delle comunità. A prova di ciò, RedFish LongTerm Capital ha anche recentemente presentato il primo Bilancio di Sostenibilità.

Una delle più grandi associazioni internazionali, Lions International presente in 210 paesi del mondo e che vede 1.5 mio di soci che svolgono attività di volontariato per il territorio, unitamente alla Lions Club International Foundation, la più grande Fondazione nel mondo, volta a sostenere i progetti sui quali lavorano i soci Lions.

L’Istituto “Palazzolo” di Milano - acquisito dalla Fondazione Don Gnocchi nel 1998 - si trova in un contesto in pieno sviluppo urbanistico, tra il Centro Commerciale Portello e City Life. La struttura è una delle realtà cittadine fra le più complesse e dimensionate, dotata di un’offerta completa e integrata di servizi, sia in area sanitaria (Casa di Cura) che socio-assistenziale.