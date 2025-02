Tegamino's, martedì 4 marzo apre un nuovo ristorante in viale Bligny a Milano

20 febbraio 2025 a

Tegamino’s, l’unica vera pizza al Tegamino made in Italy inaugura e apre a Milano, da martedì 4 marzo, un nuovo e coloratissimo ristorante in viale Bligny al numero 5, nato dalla collaborazione tra il founder Marco Serrone insieme all’imprenditrice Elisa Simonaro. Il ristorante arriva dopo il successo del food corner Tegamino’s go! dedicato al delivery e sito in via Federico Faruffini.

“Non esiste un food brand al mondo dedicato all’autentica pizza cotta al tegamino come Tegamino’s, un’esperienza del tutto nuova e inimitabile - dichiara Marco Serrone, founder di Tegamino’s in merito alla scelta di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale. Il nostro slogan, IT’S NOT A DREAM, TASTE IT! incarna perfettamente la promessa di un gusto unico e inconfondibile valorizzando ingredienti selezionati e tecniche artigianali, ridefinendo il concetto di pizza tradizionale in maniera autentica e con un prodotto di assoluta qualità. Passione, Qualità, Tradizione e Innovazione, Esperienza e Sostenibilità sono solo alcuni dei valori imprescindibili che guidano il lavoro di Tegamino’s. Ogni pizza - prosegue Marco Serrone - è realizzata con cura, esaltando il gusto attraverso una selezione attenta delle materie prime. La nostra visione è quella di diventare il punto di riferimento per l’originale pizza al tegamino in Italia, creando un format scalabile e assolutamente riconoscibile. Tegamino’s non è solo una pizzeria, ma un’esperienza autentica che unisce tradizione e modernità, trasformando ogni morso in un momento davvero speciale”

Con un impasto leggero e croccante, ingredienti selezionati e un’atmosfera accogliente, Tegamino’s intende ridefinire il concetto di Pizza al tegamino, trasformandola in un’icona di qualità, innovazione e convivialità. Ogni morso deve raccontare una storia di passione, di ingredienti eccellenti e di tradizione reinventata, una combinazione perfetta di gusto e texture, pensata per essere irresistibilmente buona ovunque che sia gustata al ristorante o d’asporto. Ogni pizza è più di un piatto: è un momento da ricordare.

“Crediamo che la pizza possa regalare alle persone un sorriso a tavola, un piatto che ci riporta tutti bambini. Con Tegamino’s ho concretizzato quella che oggi definirei la mia filosofia di vita: la passione rende tutto più buono - dichiara il founder - Nei prossimi anni, l’obiettivo è nel breve periodo quello di consolidare la presenza del brand a Milano con nuovi punti vendita in città. Parallelamente, svilupperemo il franchising, selezionando partner strategici per espanderci prima in Italia e successivamente all’estero. Nel lungo periodo, puntiamo a fare di Tegamino’s un brand di riferimento per la pizza al tegamino, con un network di locali nelle principali città, sfruttando il potenziale della delivery e delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente, garantendo sempre coerenza con la nostra missione: offrire una pizza autentica, diversa e irresistibile. Siamo pronti a portarla ovunque: è la pizza al tegamino, una specialità che si distingue per la doppia cottura, garantendo una base croccante e un cuore soffice”



Il menu di Tegamino’s è strutturato per accontentare ogni palato, con tre categorie principali di pizze che spaziano dai grandi classici alle creazioni più gourmet per offrire ai clienti un viaggio attraverso sapori autentici e combinazioni sorprendenti. Accanto alle proposte classiche, che celebrano la tradizione della pizza made in Italy, ci sono creazioni più innovative, pensate per stupire e fidelizzare il pubblico.

Tra le proposte più iconiche, solo per citarne alcune spiccano: Parmigiana, un’esplosione di gusto con melanzane impanate, salsa di pomodoro, mozzarella, grana padano e basilico fresco, ispirata al classico piatto italiano. Conci, una pizza dal sapore avvolgente, con mozzarella fiordilatte, pancetta piacentina croccante, cipolla di tropea e grana padano un perfetto equilibrio di dolce e sapido. Marghe Più Gusto, la rivisitazione della tradizionale Margherita, arricchita con pomodorini ciliegino rossi “confit”, grana padano e basilico, per chi cerca il massimo della semplicità senza rinunciare all’intensità. Crudelia, un mix elettrizzante di stracciatella di burrata, pomodorini ciliegino rossi “confit”, prosciutto crudo e basilico, pensata per chi ama i sapori raffinati. Carbonara, l’icona della cucina romana reinterpretata in chiave pizza, con guanciale croccante, pecorino romano e tuorlo d’uovo pastorizzato.

La proposta gastronomica si arricchisce anche di opzioni stagionali, come l’esclusiva "Bosco Incantato", che valorizza ingredienti freschi e di stagione. Ciò che rende Tegamino’s unico è l’attenzione a ogni dettaglio: Qualità senza compromessi, utilizzando solo ingredienti di alta qualità, selezionati per garantire un sapore autentico attraverso ricette esclusive. Un’alternativa irrinunciabile alle classiche pizzerie, con un prodotto diverso da qualsiasi altra proposta sul mercato. Un’esperienza che unisce gusto, tradizione e un tocco di creatività. Un servizio smart e flessibile, con opzioni di ritiro e consegna che si adattano alle esigenze di chi vive una vita dinamica.

Oltre alle pizze, Tegamino’s offre una selezione di contorni sfiziosi, dolci artigianali come il nostro tiramisù classico, e una curata proposta di birre, pensate per accompagnare al meglio ogni tegamino

Attirati da un format moderno, accessibile e perfetto per momenti di socialità il target di Tegamino’s è molto ampio e trasversale. Dai professionisti e lavoratori che cercano un pranzo veloce ma di qualità, una cena gustosa dopo una giornata di lavoro o un servizio catering, sino ai Food lovers e famiglie, Chi ama la pizza e vuole scoprire un’alternativa innovativa alla classica proposta, con attenzione agli ingredienti e all’esperienza gastronomica. Un’offerta capace di adattarsi a differenti segmenti di mercato, garantendo sempre la massima qualità e un’esperienza coinvolgente, sia in pizzeria che attraverso il servizio di delivery.Tegamino’s non è solo una pizzeria, ma un nuovo modo di vivere e concepire la pizza.