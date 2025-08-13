Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Simonetta Matone spiana il piddino in tv: "O diciamo che sono falsi oppure..."

di Roberto Tortoramercoledì 13 agosto 2025
Simonetta Matone spiana il piddino in tv: "O diciamo che sono falsi oppure..."

2' di lettura

Quest’estate in Italia è venuta alla luce la crisi degli operatori del settore turistico, soprattutto quello balneare, che hanno lamentato un netto calo di presenze e, di conseguenza, introiti mancati per le proprie attività. Di questo si discute a “4 di Sera”, il programma di approfondimento politico pre-serale di Rete4, condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Tra gli ospiti c’è il consigliere regionale del PD, Paolo Romano, che subito attacca il governo per questo deficit: “La verità è che le spiagge sono più vuote, soprattutto negli stabilimenti balneari. Diverse realtà, penso ai sindacati dei balneari che parlano del 15% in meno di presenze, a Federalberghi che dice che c'è un piccolo aumento sugli stranieri, ma un enorme calo sugli italiani, ci dimostrano che c'è un problema e il problema è questo: il turismo in Italia sta diventando elitario. Se lo possono permettere gli stranieri che vengono da fuori, se lo possono permettere le persone più abbienti. Le persone normali, che hanno perso il 7,5% di salario reale negli ultimi 3 anni grazie al governo Meloni, non se lo possono permettere e io credo che quando Elly Schlein dice: ‘Chiedete agli italiani se è vero o no e Giorgia Meloni ne risponda agli italiani’ dica la cosa più giusta di tutte”.

Spiagge, Meloni spiana Schlein: "Attaccare il governo è vergognoso"

Giorgia Meloni non le manda a dire. Dopo gli attacchi da parte della sinistra sulla stagione balneare e sulle accuse all...

Simonetta Matone, magistrato e deputata alla Camera per la Lega, subito smonta l’arringa di Romano, quando viene mostrato un report del ministero dell’Interno che sostiene che il turismo in Italia ha avuto un incremento del 10,2% a giugno, del 4,5% a luglio e del 13,1% ad agosto: “O noi sosteniamo che i dati del ministero dell'Interno sono falsi oppure ci dobbiamo mettere d'accordo su una narrazione che è finalizzata e focalizzata solo ad attaccare questo governo, non avendo altri argomenti che questo calo dei turisti. La realtà è più complessa, il turismo si è anche diversificato: c'è per esempio un enorme aumento del turismo nelle località montante, cosa di cui nessuno parla. È un turismo diverso, più ecologico, fatto di gite e passeggiate e questi sono dati oggettivi, non dati inventati. È un turismo anche più economico”.

FdI smaschera il gioco di Schlein, il dato che imbarazza la sinistra

Il solito giochino della sinistra: sparare contro il governo Meloni sostenendo che per colpa del centrodestra l'Ital...

L'Antennista L'Aria Che Tira, Simonetta Matone inchioda Gualtieri: "Soldi buttati"

Un secco "no" Quarta Repubblica, Matone stronca il legale di Sempio: "Mi rifiuto!"

Buco nero Simonetta Matone inchioda le toghe: "Killer di Milano, dovevano riflettere"

tagsimonetta matone

L'Antennista L'Aria Che Tira, Simonetta Matone inchioda Gualtieri: "Soldi buttati"

Un secco "no" Quarta Repubblica, Matone stronca il legale di Sempio: "Mi rifiuto!"

Buco nero Simonetta Matone inchioda le toghe: "Killer di Milano, dovevano riflettere"

ti potrebbero interessare

490x250

L'Aria Che Tira, Simonetta Matone inchioda Gualtieri: "Soldi buttati"

Claudio Brigliadori
1907x990

Quarta Repubblica, Matone stronca il legale di Sempio: "Mi rifiuto!"

492x234

Simonetta Matone inchioda le toghe: "Killer di Milano, dovevano riflettere"

Claudio Brigliadori
3072x2191

Simonetta Matone, "sei il bagnino?": il supervip "umiliato"