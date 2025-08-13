Reazione a catena, ormone impazzito per Leonardo dei Passatempi: "Bono"

Ieri sera, martedì 12 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . Grande prestazione da parte dei Passatempi , un trio tutto al maschile composto da tre giovani studenti universitari. I ragazzi hanno raccontati che, come passatempo appunto, si divertono a sfidarsi a casa coi giochi da tavolo. E, visto la loro gara, la loro preparazione è stata adeguata.

Unico intoppo, l'Ultima catena. Anche se, stando ai commenti dei telespettatori, l'Ultima parola proposta dal programma era davvero impossibile da indovinare: "Mah... un artista consumato è abile in virtù della propria esperienza , non vuol dire che sia privo di lacune. Sa fare bene il suo, non è un artista completo. Mi sembrano proprio due concetti diversi", "Qualcuno lo ha scritto CONSUMATO ma secondo me non c'entra un cazz*** con completo e impiegato", "Si vabbè completo e consumato, a sto punto come parola ci stava qualsiasi cosa", "Quando li ho visti x la prima volta all'intesa vincente sono rimasta sconcertata x quanto fosse bizzarra, ma ritengo sia un metodo comodo xi contrari netti, fallimentare x le altre parole.. c mq erano troppo comici ", "Consumato e impiegato non sono assolutamente sinonimi!".