Su Sky e Now si accende la magia di una grande stagione di motori

21 febbraio 2025 a

a

a

Su Sky e NOW si accende la magia della Grande Stagione dei Motori dal 1° marzo con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia.

La Casa dello Sport di Sky è pronta a raccontare con passione, competenza e il top della tecnologia una stagione che si annuncia come la più avvincente e incerta di sempre. 11 mesi ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1.000 ore in diretta - di cui più di 100 dedicate a rubriche e approfondimenti - distribuite su 42 emozionanti weekend di gara. In tutto, oltre 200 gare live con una fantastica notizia per gli appassionati di motorsport americano: le NTT Indycar Series saranno su Sky fino al 2027. Oltre a Formula 1 e MotoGP, in arrivo una lunga sequenza di eventi con la Superbike al via già domani in Australia e le gare di Formula 2, Formula 3, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, MotoE, World Rally Championship, European Rally Championship, GTWC, F1 Academy, CIV e tanti altri campionati da seguire live su Sky (anche in mobilità su Sky Go) e in streaming su NOW. Un’opportunità imperdibile per vivere tutte le gare iconiche del motorsport mondiale, tra cui cinque appuntamenti su tutti: il GP di Formula 1 a Monte-Carlo, la tappa di MotoGP ad Assen, la 500 miglia di Indianapolis, la 24 ore di Le Mans su Eurosport e il Rally d’Italia.

Un racconto quotidiano e in continua evoluzione grazie alla ricchezza dei contenuti disponibili ogni giorno sui canali dedicati Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP, sul canale all news Sky Sport 24, on demand, nelle sezioni dedicate del sito skysport.it e grazie agli account social ufficiali di Sky Sport.

Un racconto sempre più vicino agli appassionati, che ogni anno dimostrano anche nei numeri il forte legame con il mondo dei motori. La testimonianza è soprattutto nella crescita degli ascolti del motorsport sui canali Sky: nel corso dell’ultima stagione la Formula 1 ha infatti totalizzato un +10% rispetto alla stagione precedente. In crescita anche la MotoGP, con un +12% rispetto al 2023.

La Formula 1, che quest’anno celebra il 75esimo anniversario dalla sua nascita, riparte da un nuovissimo e ipertecnologico studio centrale, il Remote Garage, che diventa 2.0 e si arricchisce di nuove funzioni, sempre più all’altezza della sfida delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale. Tornano volti e voci del collaudato team, da Carlo Vanzini a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero in telecronaca, ai commenti sempre attenti di Matteo Bobbi, la conduzione di Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, Mara Sangiorgio inviata ai box e la squadra vincente di Race Anatomy F1. Spazio anche alle storie dei nuovi, grandi protagonisti di una Formula 1 che guarda al futuro: tra questi, lo speciale The Rookies, alla scoperta dei cinque piloti esordienti nel 2025, un’intervista esclusiva a Kimi Antonelli, che ha aperto a Sky Sport le porte della sua casa londinese, e uno speciale per scoprire tutti i segreti di Leonardo Fornaroli che, dopo aver vinto il mondiale di Formula 3, si prepara alle nuove sfide di Formula 2.

Anche il mondo del Motomondiale sarà senza pause e senza segreti: Guido Meda e Mauro Sanchini festeggiano la loro decima stagione in coppia per le telecronache di MotoGP, con tante novità, a partire dal TV Coach, un passo avanti nell’utilizzo dello SkySportTech con cui verranno analizzate in tempo reale le immagini di pista, grazie all’uso della versione più avanzata dell’image software dei video-coach dei team di MotoGP. E poi spazio al SankioTech, un nuovo approfondimento che sfrutta la passione per la tecnica motociclistica di Mauro Sanchini: si parlerà del funzionamento delle sospensioni, delle telemetrie, dell’aerodinamica, dei segreti dei caschi da pista dei piloti e di tanto altro ancora. Al fianco della coppia di telecronisti, la padrona di casa Vera Spadini, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box, Rosario Triolo e Mattia Pasini a dividersi tra le telecronache di Moto2 e Moto3 e le incursioni in MotoGP, il team di Race Anatomy MotoGP e, da quest’anno, anche i piloti, protagonisti di GPRoom: incursioni programmate nei motorhome in cui gli appassionati scopriranno le zone più riservate e domestiche della vita in circuito.

Tutti i battiti del motore con 16 campionati su Sky

La grande stagione dei motori di Sky garantirà una copertura di 16 campionati tra due e quattro ruote. Le gare potranno essere seguite anche nei bar, ristoranti e altri locali pubblici con un abbonamento Sky Business. Per individuare quello più vicino basta visitare il sito sky.it/trovabar. Attesissimo il via del campionato 2025 di Formula 1. Si parte il 16 marzo dal circuito di Melbourne, in Australia, primo dei 24 appuntamenti in calendario, tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il gran finale sarà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Su TV8 saranno visibili live i GP Italiani di Imola e Monza, 6 gare Sprint (in Cina, USA-Miami, Belgio, USA-Austin, Brasile, Qatar) e le relative qualifiche di quella giornata. Il resto del mondiale di Formula 1 andrà in onda in differita sempre su TV8. A Melbourne il via anche alla stagione della Formula 2 con 14 gare (in differita su TV8 con alcune gare da definire) e delle 10 tappe del campionato di Formula 3, che si chiuderà a Monza. A Imola, nel weekend 16-18 maggio, scatterà la Porsche Mobil 1 SuperCup, 8 appuntamenti con finale a Monza il 7 settembre.

MotoGP al via tra pochissimi giorni, con la gara in programma il 1° marzo a Buriram, in Thailandia. Stesso format della scorsa stagione: Sprint Race al sabato, gara alla domenica, tutte live in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con tutti i 22 Gran Premi fino all’appuntamento conclusivo di Valencia del 16 novembre, oltre alle tappe della Moto2 e della Moto3. In chiaro e in diretta su TV8 6 Gran Premi di MotoGP (Qatar, Gran Bretagna, Mugello, Germania, San Marino e Portogallo) e tutte le 22 Sprint Race, mentre i restanti appuntamenti saranno in differita in chiaro, sempre su TV8. Il 10 maggio sul circuito di Le Mans prenderà il via anche la stagione 2025 della MotoE, 7 tappe con finale a Portimao l’8 novembre.

Il prossimo weekend a Phillip Island scatterà invece la stagione della Superbike, la prima di 12 tappe che saranno trasmesse anche live in chiaro da TV8.

Per gli appassionati di rally è già iniziato il mondiale World Rally Championship, con i primi due appuntamenti dei 14 totali, mentre il prossimo 2 marzo sul circuito di St. Petersburg, come da tradizione, prende il via la stagione della NTT IndyCar Series. Il 21 marzo a Shanghai partirà poi la stagione della F1 Academy, mentre saranno 6 i weekend da vivere con il Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità, che scatterà a Misano il 5 aprile per poi chiudersi il 5 ottobre al Mugello. Il 13 aprile al Paul Ricard il via alla stagione GT World Challenge Europe powered by aws, 10 tappe con finale il 12 ottobre a Barcellona.

Sui canali Eurosport, l’evento più importante del motorsport di Warner Bros. Discovery è la 24 ore di Le Mans, in diretta integrale dalla partenza di sabato 14 alla bandiera a scacchi di domenica 15 giugno. Con Valentino Rossi in gara, la 24 ore di Le Mans è il clou del Mondiale Endurance WEC, che scatta il 21 febbraio con il prologo di Losail e farà tappa il 20 aprile in Italia per la 6 ore di Imola. Dal primo round di dicembre a San Paolo, Warner Bros. Discovery trasmette su Eurosport il Mondiale di Formula E e il nuovo TCR World Tour, a Monza il 21-22 giugno. Per le due ruote, Eurosport trasmetterà il Mondiale motocross al via il 2 marzo in Argentina e con due spettacolari appuntamenti italiani ad aprile: il MXGP of Sardegna a Riola Sardo e il Monster Energy MXGP of Trentino a Pietramurata. Warner Bros. Discovery Sports è inoltre ente promotore del campionato SGP di Speedway, dal 3 maggio sul circuito tedesco di Landshut.

Sky e Formula 1, passione e adrenalina

Dal paddock alle prove, dalle qualifiche alla griglia di partenza, dalla gara alla bandiera a scacchi. Tradizione e trasformazione: c’è tutto nella 75esima, storica, edizione della Formula 1. Il campionato automobilistico più iconico, glamour e appassionante al mondo sarà interamente su Sky Sport F1, canale 207, disponibile anche in streaming su NOW e in qualità 4K. La stagione 2025 promette di essere la più avvincente di sempre: il roster dei piloti è ridisegnato, le novità sono eccitanti, i 24 circuiti sono distribuiti su 5 continenti, dall'Asia al Nord America, dall'Europa al Sud America fino all'Oceania. Per entrare nel clima mondiale, a fine mese Sky Sport seguirà la tre giorni di test in Bahrain con dirette il 25, 26 e 27 febbraio dalle 8 alle 17 su Sky Sport Formula 1 e NOW (telecronaca di Carlo Vanzini, Ivan Capelli con Vicky Piria, con Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi inviati in Bahrain) oltre a Race Anatomy speciale test, ogni giorno su Sky Sport 24 alle 18.30 con Fabio Tavelli.

La partenza del mondiale sarà a Melbourne, in Australia, nel week end del 14/16 marzo; poi due volte in Italia (a Imola il 18 maggio e a Monza il 7 settembre) e il gran finale ad Abu Dhabi nel fine settimana del 5/7 dicembre, per un totale di 30 spettacolari appuntamenti, 24 gare più 6 Sprint Race. Un giro del mondo senza lasciare la Casa dello Sport, con un unico punto di partenza: il Remote Garage di Sky Sport Formula 1, che quest’anno si evolve ulteriormente e diventa 2.0, potendo offrire alla Squadra Motori di Sky Sport una serie di innovativi supporti che vanno al di là delle immagini, dei dati e delle grafiche, diventando un vero e proprio “hub” di collegamento tra la pista e il telespettatore, sempre più al centro delle emozioni della gara.

Cronaca, analisi ma anche ospiti speciali: i più importanti protagonisti del Circus della Formula 1, ogni settimana, incontreranno gli inviati di Sky Sport per interviste e commenti in esclusiva. L’esperienza di visione dei week end di Formula 1 sarà ancora più completa grazie a Sky Sport Plus, accessibile sul canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi a Internet. Disponibile l’opzione Race Control con 25 canali: 20 on board camera (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Timing (per i dati live della gara), Multiscreen (tutte le 20 on board camera in un'unica schermata), Onboard Mix (un mix del punto di vista dei piloti), Driving Tracker (con la mappa live del circuito per seguire i piloti). Sono inoltre disponibili gli Highlights in tempo reale, i risultati e le classifiche.

Le telecronache e le analisi di Sky Sport Formula 1 sono da sempre sinonimo di competenza e passione. Anche nella stagione 2025 la voce guida sarà quella di Carlo Vanzini, la colonna sonora dei Gran Premi su Sky Sport Formula 1: al suo inconfondibile stile di racconto saranno legati ogni sorpasso, ogni colpo di scena, ogni vittoria. In cabina di commento, al suo fianco, Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, Roberto Chinchero, per le strategie di piloti e squadre, e Ivan Capelli, che si dividerà tra cronaca e analisi.

Prima e dopo le prove e le gare, gli spazi di avvicinamento e di commento saranno condotti da Davide Camicioli che, durante gli appuntamenti di Paddock Live, Warm Up e Debriefing, sarà affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria. Previste anche quest’anno le incursioni del campione del mondo Nico Rosberg. Mara Sangiorgio sarà in pit lane per le notizie più aggiornate e le parole dei protagonisti prima, durante e dopo le gare, mentre dalla Sky Sport Tech Room Matteo Bobbi individuerà e spiegherà tutti i segreti della pista, grazie ai software avanzatissimi della struttura di Sky Sport che sfrutteranno anche l’IA.

Le telecronache di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup saranno curate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi, mentre Andrea Sillitti con Vicky Piria commenterà le gare di F1 Academy.

Nel 2025 tornerà il seguitissimo appuntamento di Race Anatomy dedicato alla Formula 1. Ogni domenica, subito dopo la fine della gara, con la professionalità e il garbo di Fabio Tavelli, insieme allo spumeggiante Leo Turrini e agli altri ospiti, da Mario Miyakawa a Umberto Zapelloni, da Luigi Mazzola a Carolina Tedeschi.

Tra un Gran Premio e l’altro, su Sky Sport Formula 1 ci sarà spazio per gli approfondimenti dedicati alla storia ed all’attualità: dalle Conferenze Stampa dei piloti e dei team principal ad Aspettando il GP, dove si rivivranno le emozioni delle gare del passato, fino a Notebook, con gli insider di Sky Sport che porteranno i telespettatori all'interno del paddock subito dopo la bandiera a scacchi, quando le squadre festeggiano e fanno un bilancio del Gran Premio appena concluso. Il coordinamento editoriale è di Andrea Sillitti.

Grande protagonista anche il campionato del mondo rally del WRC, con le telecronache di Lucio Rizzica e Rosario Triolo e il commento tecnico di Gabriele Cogni e Dario D'Esposito. Per la stagione Indycar, in cabina di commento Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio. Oltre le piste, anche il deserto con Dakar 2025, la sfida infinita, il docufilm curato da Sandro Donato Grosso e dal regista Claudio Cavilotti.

Sky e MotoGp, al centro della potenza

La MotoGP 2025 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, senza limiti né segreti, immergendosi completamente nel paddock, nei box e nella pit lane, per vivere ogni weekend di gara con tutta l'adrenalina e l’umanità che si respirano all’interno del circuito. Il tutto da un punto d’osservazione privilegiato, lo studio mobile all’interno dello Sky Truck, a pochi metri dalla pista e con vista panoramica sul circuito, e con un occhio sempre attento nei confronti dei protagonisti. Nel 2025 arriveranno appuntamenti tutti nuovi, a partire da Fuoripista, una innovativa serie di monografie dedicate ai piloti più conosciuti e amati, incontrati lontani dalla pista e dalla mondanità e ritratti nel loro ambiente quotidiano, alle prese con la loro vita “normale”, di tutti i giorni, i loro affetti e le loro passioni. E poi MatchFrame, che utilizzerà e omaggerà l’immenso patrimonio che appartiene ai fotografi che seguono il motociclismo: ogni episodio sarà una piccola “galleria fotografica”, una mostra in cui gli scatti più belli, anche inediti, serviranno a ripercorrere episodi, carriere e prodezze di ieri e oggi. Torneranno gli appuntamenti del fine settimana: da Racebook, che racconta da una prospettiva direttissima persone, storie e situazioni del mondo delle corse, fino a Grid, a pochi minuti dalla luce verde del semaforo, e Zona Rossa con Vera Spadini, per le analisi e le interviste ai protagonisti.

Affiatati e complementari, festeggiano il decimo mondiale in cabina di commento: la coppia che racconterà le sfide della MotoGP su Sky e NOW sarà composta anche nel 2025 da Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile della redazione motori, e da Mauro Sanchini. Un duo più che rodato per commentare i momenti caldi delle gare, anche grazie ai contributi di Sky Sport Bike e Sky Sport Tech, strumenti di analisi ulteriormente migliorati e rinnovati rispetto alle scorse stagioni. E grazie alla funzione TV Coach, Meda e Sanchini evidenzieranno analogie e differenze tra i piloti, per svelare ogni segreto della pista. Pronti a bordo pista, tra box e paddock, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni per le notizie e le dichiarazioni aggiornatissime. Le gare di Moto2 e Moto3 vivranno del commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Vera Spadini sarà la signora della MotoGP, padrona di casa degli studi prima e dopo la gara con il Paddock Live Show.

Per le analisi “a freddo” dopo le gare e le interviste, torna l’appuntamento con “Race Anatomy MotoGP”, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti.

Il palinsesto di Sky Sport MotoGP, canale 208, disponibile in streaming su NOW, si completerà durante la settimana con i format che hanno avuto un grande riscontro nel pubblico degli appassionati: Social Media Rider, il programma di Rosario Triolo che racconta la vita social di piloti e addetti ai lavori del Motomondiale con ironia e fantasia; Wheels, condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa; grazie aTop Riders, Talent Time e Paddock Pass il passato, il presente, il futuro del mondo delle due ruote troverà il giusto spazio. Il coordinamento editoriale è firmato da Massimo Battiston.

I motori su Sky Sport 24

Tutti i giorni, in ogni edizione del news channel di Sky Sport, in onda sul canale 200 e in streaming su NOW, ampio spazio per le notizie a due e quattro ruote, con approfondimenti e interviste esclusive. Tutte le settimane:

• Lunedì e martedì: sono i giorni di Reparto Corse, la rubrica che riassume i temi della gara del weekend appena trascorso. Per la MotoGP in studio Marta Abiye con Paolo Beltramo; per la Formula 1 conduce Davide Camicioli con Matteo Bobbi;

• Nei giovedì delle settimane di gara tornano i live magazine, in diretta dal circuito, subito prima che monoposto e moto scendano in pista: Pit Walk per la F1, con Mara Sangiorgio, Davide Camicioli e gli inviati della squadra della Formula 1, e Racebook per la MotoGP con Vera Spadini e tutta la squadra degli inviati.

Skysport.it e gli account social ufficiali

La nuova stagione di skysport.it riparte da dati record, con 212 milioni di pagine viste complessive tra F1 e MotoGP nel 2024, un picco di 5 milioni di visite per la Formula 1 a maggio e di 3 milioni a settembre per la MotoGP. In forte crescita nella passata stagione le performance di F1, con 14.5 milioni di utenti unici (+11%), 138 milioni di pageviews (+2%), e 31 milioni di video views (+27%).

Gli account social ufficiali di @SkySportF1 e @SkySportMotoGP (Ig, Fb, X, YouTube e TikTok) continuano a rappresentare il punto di riferimento social dei motori in Italia grazie a una copertura live su un'audience giovane (in particolare sulla GenZ) e ingaggiata. Nel 2024 i profili social di F1 e MotoGP hanno totalizzato 191 milioni di interazioni, dato in crescita del 30% rispetto al 2023. Totale di 1.3 miliardi invece per le video views, con una crescita record del 108% anno su anno. Numeri che contribuiscono a mantenere le properties social Sky dedicate ai motori ai primi posti in Italia. Anche i canali YouTube di motori sono ormai un riferimento consolidato per la fanbase di Sky Sport, con 133 milioni di video views complessive nel 2024 tra F1 e MotoGP. Inoltre, con 7.2 milioni di interazioni, il GP di Monza 2024 è stato l'evento live di F1 più commentato sui social della scorsa stagione (Social Tv Audience). La F1 è stato il secondo evento televisivo più commentato sui social, con un dato complessivo di 130 milioni di interazioni live (Fonte Talkwalker).

Magia protagonista della nuova campagna marketing

Sky Sport garantisce tutto l’anno uno spettacolo unico, con i migliori atleti e le massime competizioni che regalano vere e proprie magie. Ed è proprio la magia il filo conduttore della nuova campagna marketing ideata dalla Sky Creative Agency, con protagonista Guido Meda negli insoliti panni del mago che racconta e accompagna gli spettatori verso l’inizio di una nuova favolosa stagione. E anche “i maghi” delle due e delle quattro ruote sono pronti a lasciare tutti a bocca aperta: su Sky Sport, come per incanto, ricominciano la MotoGP e Formula 1!