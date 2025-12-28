Capodanno 2026, l'Italia balla tra piazze, disco, beach party e dinner show

La stagione autunno inverno 2025 - 2026 è iniziata da un po'. Come stanno cambiando mode, gusti, generi musicali e modi di bere e mangiare? La tendenza generale è che tutto sta cambiando velocemente. E soprattutto, non c'è niente di così divertente che seguire come ogni moda oggi conviva con il suo contrario, in una piacevole e spiazzante confusione.

Un viaggio nell'ultima notte dell'anno può partire dal Bolgia di Bergamo, spazio capace di accogliere migliaia di persone, che questo periodo punta soprattutto su tech house e hard techno. Nato nel 2022, proprio a dicembre 2025 registra il numero più alto di serate della sua lunga storia. Il Capodanno qui è un classico, Mezzanotte Mezzogiorno, un appuntamento ormai storico: dodici ore consecutive di musica con giovani artisti come Don Woezik, Kardenal, Leo Bufera, NVNS, Pisapia e Valentinø... e pure con i DJ dello storico Alter Ego. Perché oggi generi e stili che si intrecciano e si contaminano.

Continuiamo con i dinner show, cene spettacolo che piacciono sempre di più, in ogni contesto. Se quelli nei "top" club milanesi costano un occhio della testa, a Firenze, all'Otel la cena cantata Fabulous è decisamente più accessibile. E soprattutto, oltre ai piatti, ci si possono godere le performance degli artisti del collettivo Circo Nero Italia. Con i loro show mettono insieme alto e basso, cultura e provocazione, come da sempre vuole il loro coordinatore Duccio Cantini.

A Sharm, poi, riapre nella sua suggestiva location a pochi metri dal mare, The Beach Luxury Club, spazio dal marcato DNA italiano. Qui, affacciati sul Mar Rosso, si vive un Capodanno che è un Hollywood Party tra show con artisti internazionali, cucina di alto livello e DJ set. Con il piacevole invito a sentirsi protagonisti, come vere star del cinema, almeno per una notte.

Sono ormai poi molti i DJ e fanno ballare contesti di questo tipo, più che le classiche discoteche. Tra loro c'è Ben DJ, che ha appena firmato una cover di “Con Te Partirò“ di Andrea Bocelli, riletta e trasformata in un brano da dancefloor, naturalmente in chiave afro house. E c'è pure Alessandro Br1 che propone afro house, e ha appena pubblicato con il progetto AL-GARB un brano intenso come “Stay With Me”. L’ultima notte del 2025 fa scatenare l’Hotel Villa Pamphili, a Roma. «Sono al lavoro sul mio primo album solista, che avrà ovviamente sonorità afro house», spiega l'artista. «Basta alzare un po' il volume ed il ritmo, dall'aperitivo a tarda notte, sale».

E cosa si beve, mentre ci si diverte? Chi ha paura che i giovani esagerino sempre di più si rassereni. «I ragazzi bevono sempre meno, ma chi è dietro al bancone come me ha tante opzioni per far gustare ottimi cocktail non troppo forti, senza per forza scegliere quelli senza alcol», spiega Michele Piagno, barman friulano attivo nel mondo che a breve proporrà "Cucina Liquida", un libro che è una sorta di manuale del buono bere miscelato. «Noi barman dovremmo stupire, certo, ma con la semplicità e con il nostro sorriso. Non siamo personaggi o superstar, siamo ambasciatori del buon bere».

Sono poi tornate di gran moda, anche d'inverno, le feste di piazza e gli eventi all'aperto, momenti perfetti per divertirsi, in famiglia e con gli amici, ad ogni latitudine. Da non perdere è senz'altro il concerto di Edoardo Bennato a Trani, nella scenografica Piazza Quercia affacciata sul porto. Urlare o cantare in coro canzoni memorabili come “Il gatto e la volpe” o “Ogni favola è un gioco” è senz'altro una scelta vincente, con uno degli artisti più storici della musica italiana. Alghero risponde con tanto ritmo: Raf, Gabry Ponte, Kid Yugi e Low-Red, mentre a Lignano Sabbiadoro si aspetta l'1 gennaio per godersi Arisa, piano e voce.

Si balla all'aperto anche a Riccione, al Samsara Beach, da mezzogiorno al tramonto, sia il 31 dicembre sia l'1 gennaio, ovviamente con il sound scatenato di Danilo Seclì e si balla anche all'aperto, in montagna, ad esempio a Ponte di Legno al nuovissimo SVNTFV75 Costez, a Ponte di Legno, nuova creatura di Paolo e Francesco Battaglia. In curati spazi interni, i fratelli Battaglia mettono poi insieme cene servite, cocktail d'eccezione, DJ set. In Franciacorta continua poi il successo del loro Hotel Costez, che per Capodanno resta chiuso, ma apre più e più volte durante le feste di fine anno.

E quindi, il divertimento cambia pelle, ma non si affievolisce, anzi. «È ciò che io e Tommy Totaro abbiamo messo nero su bianco in 'Dove andiamo a ballare, stasera? 50 Top Club Italia', una guida che è anche mappa del divertimento in cui raccontiamo un centinaio di realtà , spiega Lorenzo Tiezzi, giornalista e comunicatore da molti anni attivo tra divertimento, musica e tendenze «Ci sono molti meno giovani rispetto agli anni '90, ma la voglia di divertirsi resta, soprattutto a Capodanno».