Bersani, un clamoroso vaffa a Schlein: "Sento vagheggiare di primarie..."

Duro con il governo, ma ancora di più con Elly Schlein . L'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani , intervistato da La Stampa, prende il badile e inizia a menare colpi un po' a casaccio, pesantissimi. Si parte con la legge di bilancio: la definisce una " manovretta " che non lancia i messaggi necessari al Paese. E, guardando al futuro, insiste perché il centrosinistra metta in campo subito un progetto. "Quando hai pochi soldi da spendere, e il motore delle disuguaglianze va avanti a pieni giri, occorre dare il segnale che vuoi rallentare quel meccanismo, assumendo il punto di vista di chi sta peggio", sottolinea Bersani

"Mi viene da ridere: se io fossi Giorgetti sarei già andato a casa, certo, ma faccio notare che se va a casa lui non hanno più niente a cui attaccarsi. Lui almeno può dire: a me tocca far tornare i conti e li ho fatti tornare. Ma Urso cosa può dire? E Salvini? E Lollobrigida? E tutti gli altri?". "Nel 2026 - afferma ancora l'esponente dem -, vogliono trovare sei o sette leader europei il coraggio di farsi avanti o vogliamo finire sudditi?".

Può essere Giorgia Meloni una protagonista di questo riscatto europeo? "Ma se difende l'unanimità - va avanti - e non riesce nemmeno a dire qualcosa a Salvini che si schiera con Trump sulla questione del visto negato a Breton, cosa ci possiamo aspettare?".

Le sorprese però arrivano quando si passa all'altro campo: "Dal lato popolo di centrosinistra, penso che siamo avanti coi lavori: esiste già una grande mescolanza tra la gente che non si riconosce in questo governo. È quando vai su per i rami che cominciano difficoltà e incomprensioni. Prima di discutere dei comandanti, bisogna mettere insieme l'esercito: stringere un patto politico, lavorare a un programma, fare quelle cose lì". Sui tempi Bersani aggiunge: "Prima si fa e meglio è - aggiunge -. E io dico: attenzione all'idea di arrivarci quando si è in fondo al percorso, è pericoloso. Sento vagheggiare di primarie: bene arrivarci se c'è un progetto unificante alle spalle, se no possono non essere una buona idea. Io penso invece che sia meglio un coro che tante voci soliste" conclude.