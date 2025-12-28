Bersani, un clamoroso vaffa a Schlein: "Sento vagheggiare di primarie..."

Duro con il governo, ma ancora di più con Elly Schlein. L'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, intervistato da La Stampa, prende il badile e inizia a menare colpi un po' a casaccio, pesantissimi. Si parte con la legge di bilancio: la definisce una "manovretta" che non lancia i messaggi necessari al Paese. E, guardando al futuro, insiste perché il centrosinistra metta in campo subito un progetto. "Quando hai pochi soldi da spendere, e il motore delle disuguaglianze va avanti a pieni giri, occorre dare il segnale che vuoi rallentare quel meccanismo, assumendo il punto di vista di chi sta peggio", sottolinea Bersani
La manovra non lo fa. "Non c'è un segnale sull'uguaglianza fiscale, sulla tenuta del welfare, sui diritti dei lavoratori, sulle nuove generazioni. E poi: sei di fronte a un'esigenza di austerità, o prudenza, come dice Giorgetti? Impegnati almeno a fare riforme che non costano. Sul fisco, sul lavoro, sulla questione industriale dell'energia, sulla concorrenza, sulla giustizia", insiste l'ex ministro.
"Mi viene da ridere: se io fossi Giorgetti sarei già andato a casa, certo, ma faccio notare che se va a casa lui non hanno più niente a cui attaccarsi. Lui almeno può dire: a me tocca far tornare i conti e li ho fatti tornare. Ma Urso cosa può dire? E Salvini? E Lollobrigida? E tutti gli altri?". "Nel 2026 - afferma ancora l'esponente dem -, vogliono trovare sei o sette leader europei il coraggio di farsi avanti o vogliamo finire sudditi?".
Può essere Giorgia Meloni una protagonista di questo riscatto europeo? "Ma se difende l'unanimità - va avanti - e non riesce nemmeno a dire qualcosa a Salvini che si schiera con Trump sulla questione del visto negato a Breton, cosa ci possiamo aspettare?".
Le sorprese però arrivano quando si passa all'altro campo: "Dal lato popolo di centrosinistra, penso che siamo avanti coi lavori: esiste già una grande mescolanza tra la gente che non si riconosce in questo governo. È quando vai su per i rami che cominciano difficoltà e incomprensioni. Prima di discutere dei comandanti, bisogna mettere insieme l'esercito: stringere un patto politico, lavorare a un programma, fare quelle cose lì". Sui tempi Bersani aggiunge: "Prima si fa e meglio è - aggiunge -. E io dico: attenzione all'idea di arrivarci quando si è in fondo al percorso, è pericoloso. Sento vagheggiare di primarie: bene arrivarci se c'è un progetto unificante alle spalle, se no possono non essere una buona idea. Io penso invece che sia meglio un coro che tante voci soliste" conclude.