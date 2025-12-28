Domenica in, l'oroscopo di Fox e il gelo: "Fallo entro luglio"

Fine anno, tempo di bilanci ma soprattutto di oroscopo per i prossimi 12 mesi. Ospite di Domenica In per l'ultima puntata del 2025 è Paolo Fox, che legge le stelle a diversi vip presenti negli studi di Rai 1, uno per ogni segno. E nel programma condotto da Mara Venier non mancano colpi di scena e qualche momento di imbarazzo.

Si parte con l'Ariete, segno della Signora Coriandoli (al secolo, Maurizio Ferrini): Fox parla di forte voglia di cambiamento e perseveranza, un "cambio di rotta" nel nuovo anno e sorprese in amore, fin qui "mordi e fuggi".

Enzo Miccio, del Toro, è reduce da "anni complessi". Il prossimo sarà invece "di assestamento": "Amore e lavoro quattro stelle, fortuna tre", sintetizza l'astrologo. Migliorano i Gemelli, sia in amore sia sul lavoro. Bilancio positivo anche per Giorgio Pasotti, del Cancro. Il "re" del 2026 potrebbe essere il Leone, con Teo Mammucari che seguirà le orme di Jannik Sinner: "Ambizioso, scenico, vincente, come i grandi campioni che sanno prepararsi prima di trionfare", sottolinea Fox preventivandogli un "cinque stelle" in per amore, lavoro e fortuna, il massimo.

Momento di imbarazzo per il povero Giucas Casella e lo Scorpione. Fox consiglia di "cogliere l'attimo", Giucas allora annuncia: "Mi sposo". L'astrologo però lo mette in guardia: "Entro luglio". Verrà ascoltato?